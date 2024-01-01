Eurovision Song Contest, Civita di Bagnoregio tra le protagoniste

Scelta dalla Rai tra le 40 località da cartolina

BAGNOREGIO - “La Rai sta curando l’organizzazione della prossima edizione dell’Eurovision Song Contest che verrà trasmesso da Rai1 nel mese di maggio in tre prime serate. Verranno effettuate delle riprese nella nostra città, con il drone ed anche a terra, perchè ogni artista che si esibirà dovrà essere introdotto da una cartolina che mette in risalto le bellezze italiane”, esordisce così Luca Profili, sindaco di Bagnoregio, nel presentare la prossima vetrina internazionale della città.

“Siamo molto contenti, anche perchè del Lazio siamo solo noi e Roma - prosegue - sarà una vetrina molto importante perchè questa manifestazione è seguita in tanti paesi del mondo, speriamo porti una maggiore ricaduta del turismo nel nostro territorio”.

Resta ancora top secret il nome dell’artista a cui sarà abbinata.