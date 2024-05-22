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Europee 2024 e Tarquinia al voto
Domenica 26 maggio tutte e tutti in piazza a Tarquinia con Elisabetta Piccolotti
22/05/2024 - 12:19

TARQUINIA - Domenica 26 maggio alle ore 18,30 in Piazza Cavour a Tarquinia, con la Deputata alla Camera Elisabetta Piccolotti ci sarà la presentazione dei candidate e candidati Consiglieri comunali della lista Alleanza Verdi Sinistra con Francesco Sposetti Candidato Sindaco.

Con gli interventi di Marilena Grassadonia e Massimiliano Smeriglio, candidati al Parlamento europeo per AVS.

Dai territori all'Europa, Alleanza Verdi Sinistra ha un programma chiaro e coerente cosa che ha già dimostrato voto su voto, in tutte le sedi istituzionali in questi anni.

Questo perchè AVS è espressione dei comitati, delle associazioni, dei cittadini e delle cittadine che vivono la vita ed i problemi di tutti i giorni e tutti i giorni si impegnano a trovare soluzioni e a lottare contro le diseguaglianze sociali. Dai Comuni all'Europa.

Giustizia climatica e sociale sono i nostri obiettivi che includono tutto il resto: Lavoro sicuro, giusto, tutelato, Sanità pubblica, tutela dell'ambiente, dei beni comuni, garanzia dei diritti umani, sociali, civili, e pace. Senza mezzi termini, con il coraggio di osare.

Vi aspettiamo in piazza!

Alleanza Verdi Sinistra Tarquinia.

Segreteria regionale Sinistra Italiana Lazio.




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