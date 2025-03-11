Europa League, il programma del ritorno degli ottavi di finale

Tutte le partite di ritorno degli ottavi di finale di Europa League: date, orari e dove vederle in tv

11/03/2025 - 21:31



Una volta terminata la 28^ giornata di Serie A, in settimana ritorneranno le coppe europee. Non solo la Champions League, ma anche l’Europa League – considerata la seconda coppa europea per importanza. Come al solito, il giorno dedicato a questa competizione è il giovedì sera.

La sera di giovedì 13 marzo 2025 andranno allora in scena le 8 gare di ritorno degli ottavi di finale. In campo ci saranno anche due squadre italiane, le due romane per la precisione. Biancocelesti e giallorossi scenderanno in campo in contemporanea a partire dalle ore 18.45.

La Lazio ospiterà il Viktoria Plzen allo Stadio Olimpico dopo aver vinto per 1-2 la gara d’andata settimana scorsa in Repubblica Ceca. La squadra di Baroni è favorita, come dimostra anche il primo posto ottenuto nel girone unico, ma tutte le partite vanno giocate. La Roma invece avrà una partita molto complicata, visto che se la vedrà nel terribile San Mames contro l’Athletic Bilbao. Dopo aver eliminato il Porto ai playoff infatti, la squadra di Ranieri ha pescato la squadra basca che però è riuscita a sconfiggere all’andata in casa per 2-1. Parte quindi leggermente avanti nel punteggio, ma gli spagnoli sono duri a morire in quello stadio.

Se la Lazio dovesse passare il turno, se la vedrebbe ai quarti di finale contro la vincente di Olympiacos-Bodo/Glimt. Qualora invece dovesse farcela la Roma, al turno successivo troverebbe la migliore fra RangerseFenerbahçe (dove in panchina siede il grande ex Mourinho). Per fortuna dell’Italia in termini di Ranking Uefa, Lazio e Roma sono da due parti separate del tabellone; ciò significa che le due squadre della Capitale potrebbero al massimo incontrarsi nella finalissima di Europa League, in programma la sera di mercoledì 21 maggio 2025 proprio allo Stadio San Mames di Bilbao.

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GIOVEDI 13 MARZO