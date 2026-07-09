Etruria Musica Festival, a Tarquinia entra nel vivo la XXIII edizione

Dopo il successo di Focus Corde, il cartellone prosegue con Enzo Decaro, il tributo a Van Gogh, concerti di musica classica, jazz e performance multimediali

09/07/2026 - 10:15



TARQUINIA - Prosegue con successo la XXIII edizione dell'Etruria Musica Festival, la rassegna promossa dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Tarquinia e organizzata dall'Associazione Culturale Musicale SoundGarden, con il sostegno della Regione Lazio. Dopo l'apprezzato avvio del cartellone con gli appuntamenti di Focus Corde, dedicati alla chitarra e agli strumenti a corda, il festival entra ora nella sua fase centrale con una serie di eventi che accompagneranno il pubblico tra musica, teatro, arti visive e suggestive cornici del centro storico e del litorale.

L'edizione 2026 conferma, inoltre, il percorso di crescita della manifestazione che, dopo l'esperienza dello scorso anno, tornerà a proporre alcuni appuntamenti anche a Montalto di Castro, affiancando al programma tarquiniese una sezione dedicata.

Il primo ciclo di concerti, ospitato nella Sala degli Specchi di Palazzo Bruschi, ha già visto protagonisti Gianluca Daglio, Angelo Colone ed Evangelina Mascardi, offrendo al pubblico un percorso dedicato alle sonorità della chitarra classica e del liuto. Un inizio che ha confermato la vocazione del festival a proporre programmi di qualità e artisti di rilievo internazionale.

Enzo Decaro inaugura gli appuntamenti al Chiostro San Marco

Il calendario proseguirà il 30 luglio, alle 21.30, nel suggestivo Chiostro San Marco, con 'Napul'Èra', uno spettacolo che intreccia musica e narrazione in un viaggio nella canzone napoletana d'autore, da Mercadante a Pino Daniele. Protagonista sarà Enzo Decaro, voce narrante di uno spettacolo accompagnato dalle chitarre di Pietro Cantisani e Marco Ielpo.

La sera successiva, 31 luglio, sempre alle 21.30 nel Chiostro San Marco, spazio a 'Van Gogh. La musica dei colori', un progetto che mette in dialogo pittura e musica attraverso il racconto di Gino Saladini, accompagnato dalle esecuzioni di Marco Guidolotti ai sassofoni, Felice Tazzini al pianoforte, Francesco Pierotti al contrabbasso e Valerio Vantaggio alla batteria.

Il 6 agosto, ancora nel Chiostro San Marco, sarà la volta del concerto di Domenico Nordio e Orazio Sciortino, interpreti di un raffinato programma per violino e pianoforte.

Dal pianoforte solo ai concerti tra tramonto e alba

La programmazione proseguirà il 7 agosto a Palazzo Bruschi con il recital del pianista Yakir Arbib, mentre il 13 agosto lo stesso spazio ospiterà 'Metropolis Rescoring', performance audiovisiva di musica elettronica dal vivo firmata da Pietro Pacini.

Grande fascino anche per la sezione 'Dal Tramonto all'Alba', che porterà la musica in due luoghi simbolo del territorio. Il 14 agosto, alle 19.30, il Porto Clementino di Tarquinia Lido farà da scenario al concerto al tramonto del Cuban Jazz Combo.

Il festival si concluderà all'alba del 15 agosto, alle 5.45, presso l'Alberata Dante Alighieri, con il concerto del Quirky Trio, formato da Emanuel Elisei ai sassofoni, Andrea Brunori al pianoforte e Francesco Pierotti al contrabbasso, per un appuntamento che unirà musica e natura nel momento più suggestivo della giornata.

Una rete di istituzioni e realtà culturali

L'Etruria Musica Festival è promosso dal Comune di Tarquinia, attraverso l'Assessorato alla Cultura, ed è organizzato dall'Associazione Culturale Musicale SoundGarden, con il sostegno della Regione Lazio. Una collaborazione che rende possibile una manifestazione ormai consolidata nel panorama culturale estivo, capace di valorizzare il patrimonio storico e paesaggistico della città attraverso una proposta artistica che spazia dalla musica classica al jazz, dalla contaminazione multimediale alla narrazione teatrale. Biglietti in vendita online su eventi.archeoares.it

La XXIII edizione conferma così la volontà di offrire un cartellone di alto livello, pensato per cittadini, visitatori e appassionati, trasformando alcuni dei luoghi più rappresentativi di Tarquinia in palcoscenici d'eccezione e rafforzando, anno dopo anno, il ruolo del festival come uno degli appuntamenti culturali più qualificanti dell'estate del territorio.