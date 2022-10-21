Esercito: battesimo a Viterbo per S.i.a.m.o.

Ieri il primo meeting nel Lazio del neo nato sindacato delle forze armate

21/10/2022 - 06:42



di Max Vismara

VITERBO - Battesimo del fuoco ieri sera per il sindacato S.I.A.M.O. Esercito con il primo meeting nella regione Lazio.

La convention che si è tenuta alle 18.30 nella sede di via Monti Cimini ha visto la partecipazione di vari esponenti dell’organo sindacale che si prefigge la tutela a 360 gradi delle figure professionali dell’esercito.

Dopo l’introduzione da parte del presidente nazionale Stefano Filippi il meeting è proseguito con l’intervento della responsabile regionale Sara Ronconi e a seguire con quelli di: Marco Pallucca, Michele Sanna, Alessandro Piferi e Riccardo Muscas.

''Sicuramente il nostro è un sindacato giovane - spiega la responsabile regionale Sara Ronconi – perché nato durante l’emergenza Covid, ma nonostante la giovane età in pochissimo tempo è cresciuto esponenzialmente in tutta Italia offrendo ai propri iscritti una tutela completa sotto tutti i punti di vista affiancata da una concreta informazione in maniera che il professionista militare possa svolgere in serenità il proprio lavoro , conscio dei propri diritti e doveri''.

S.i.a.m.o oltre alla classica assistenza al lavoratore offre anche una serie di servizi dedicati espressamente ai professionisti che operano nelle forze armate, tra le più interessanti sicuramente il supporto di psicologi professionisti in caso di disagio psicologico.

''A disposizione dei nostri iscritti esiste anche una squadra di psicologi che ha il compito di fornire supporto alle persone che magari stanno attraversando un momento difficile della loro vita sia lavorativa che privata - ha continuato a dire la responsabile regionale – purtroppo ultimamente le notizie di suicidi all’interno delle forze armate sono all’ordine del giorno, ecco un supporto psicologico è utile anche per disinnescare situazioni di disagio che possono portare a questo terribile epilogo''.