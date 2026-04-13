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Escursionista precipita nelle gole del Biedano salvata dal Soccorso Alpino
L'incidente lungo il Sentiero dei Tre Villaggi a Blera ha richiesto l'intervento dell'eliambulanza per un delicato recupero con il verricello
13/04/2026 - 07:07

BLERA - Intervento del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Lazio nel territorio di Blera, lungo il 'Sentiero dei Tre Villaggi' nelle gole del Biedano, a seguito dell'infortunio di una escursionista.

La donna, impegnata nell'escursione, è precipitata per circa tre metri fino al letto del fiume, riportando una forte contusione alla testa con sospetto trauma cranico. Al momento del contatto con i soccorritori si presentava in evidente stato confusionale.

Attivata immediatamente una squadra di terra del CNSAS Lazio, contestualmente all'invio dell'eliambulanza. Raggiunta l'infortunata in ambiente impervio, i tecnici hanno provveduto alla stabilizzazione sanitaria, all'immobilizzazione e al successivo posizionamento in barella.

Considerata la morfologia dell'area e la difficoltà di evacuazione, la paziente è stata traslata in un punto idoneo al recupero mediante verricello. Il Tecnico di Elisoccorso del Soccorso Alpino, a bordo dell'eliambulanza insieme all'equipe sanitaria del 118, ha effettuato il recupero e il successivo imbarco.

La donna è stata quindi trasportata all'ospedale Santa Rosa di Viterbo per gli accertamenti e le cure del caso.

Sul posto presenti anche i Carabinieri e i guardiaparco.




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