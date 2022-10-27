Enrico Delle Macchie (Lega) nominato coordinatore comunale di orte

'Ringrazio il coordinatore provinciale di Viterbo Andrea Micci per la nomina ricevuta che ho accettato con onore'

27/10/2022 - 11:31



ORTE - 'Mi impegnerò per cercare di riorganizzare il partito su tutto il territorio comunale, per far si che ad Orte possa esserci una rappresentanza della Lega che sia operativa e motivata, al fianco dei cittadini.

Ne ha bisogno La Lega e ne ha bisogno il nostro territorio.

E' il momento di lasciare alle spalle le vicende del passato che hanno segnato la Lega nel territorio di Orte e ricostruire un gruppo forte ed unito al servizio della nostra comunità.

Presto saremo chiamati ad appuntamenti elettorali molto importanti, il cui risultato, se positivo, avrà sicuramente un risvolto significativo in favore del nostro territorio.'

Enrico Delle Macchie

Coordinatore Comune di Orte

LEGA - SALVINI PREMIER - LAZIO