Elezioni: definiti i collegi uninominali nel Lazio per il centrodestra

Rotelli torna in corsa per la Camera, forse anche Fusco. Battistoni verso le Marche

14/08/2022 - 05:45



VITERBO - Mauro Rotelli in corsa alla Camera dei deputati e forse, anche, Umberto Fusco mentre Francesco Battistoni sarà candidato con tutta probabilità nelle Marche. Mentre sono ancora in corso le operazioni di limatura delle candidature, lo scenario in casa centrodestra nella Tuscia dovrebbe essere questo.

L'attenzione, ovviamente, è puntata sui parlamentari uscenti.

Sulla ricandidatura del deputato di Fratelli d'Italia per la verità non ci sono mai state incertezze. Mauro Rotelli quindi tornerà in campo per la Camera dei deputati. Stessa corsa, forse, per Umberto Fusco che nella legislatura che si va a concludere sedeva invece nei banchi della Lega. Francesco Battistoni per Forza Italia dovrebbe essere candidato nelle Marche.

Intanto nelle scorse ore sono stati definiti i collegi uninominali nel Lazio per il centrodestra: 11 andranno a Fratelli d'Italia, 5 alla Lega e 4 a Forza Italia.