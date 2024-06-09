Elezioni: affluenza nella Tuscia al 28,45% a mezzogiorno

Affluenza alle urne superiore alla media nazionale per le europee e alta partecipazione per le comunali

09/06/2024 - 15:15



VITERBO - Nella Tuscia, l'affluenza alle urne per le elezioni europee ha raggiunto il 28,45% a mezzogiorno, superando il dato nazionale del 25%. Questo risultato è in linea con la circoscrizione dell'Italia centrale, che ha registrato un'affluenza oltre il 27%, mentre il Lazio si è fermato al 23%. Il primo giorno di votazioni ha visto una partecipazione del 17,30% nella Tuscia, superiore sia al dato dell'intera circoscrizione dell'Italia centrale (14,67%) che a quello nazionale (14,66%).

Affluenza alle Comunali nella Tuscia: quasi il 44% a mezzogiorno

Oltre alle elezioni europee, nella Tuscia si vota anche per il rinnovo delle amministrazioni in 25 comuni. Alle 12, la percentuale di affluenza si attesta quasi al 44%.

Dati di affluenza nei comuni della Tuscia

Tarquinia: Affluenza al 46,26% a mezzogiorno.

Monte Romano: Il comune con la maggiore affluenza, al 55,94%.

Tessennano: Vicino a Monte Romano con il 55,56%.

Bolsena: Affluenza del 47,10%.

Vejano: Superata la metà degli elettori con il 51,51%.

Ischia di Castro: Affluenza al 50,46%.

Monterosi: Affluenza al 50,97%.

Celleno: Affluenza al 52,33%.

Canepina: La più bassa affluenza con il 36,94%.

Orari di votazione e spoglio

I seggi rimarranno aperti fino alle 23:00. Subito dopo, inizierà lo spoglio per le elezioni europee, mentre lo spoglio delle comunali avrà inizio lunedì dalle 14:00.