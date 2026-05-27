Elezioni nel Viterbese, il PD applaude le riconferme di Blera e Bomarzo e il ballottaggio di Civita Castellana

Benedetti e Troncarelli: Premiata la buona amministrazione di Mazzarella e Perniconi. Grande soddisfazione per Corazza, ora massimo impegno per il 7 e 8 giugno

27/05/2026 - 15:28



VITERBO – Manuela Benedetti, Segretaria Federazione PD Viterbo e Alessandra Troncarelli, Vicesegretaria PD Lazio e Responsabile Enti Locali Federazione PD Viterbo intervengono sulle elezioni sindacali che si sono tenuti in questi ultimi giorni in alcuni comuni del viterbese: “Le nostre congratulazioni vanno ai sindaci rieletti, Nicola Mazzarella a Blera e Marco Perniconi a Bomarzo, che con un consenso larghissimo dimostrano come la buona amministrazione di questi anni sia stata premiata dai cittadini. Un risultato che rilancia un’azione politica e amministrativa improntata sulla serietà, l’impegno quotidiano e l’ascolto delle istanze delle comunità locali”.

“A Nicola e Marco i nostri auguri di buon lavoro, siamo certe che continueranno il percorso positivo di questi anni e che non deluderanno la fiducia che, ancora una volta, è stata riposta nel loro operato”.

“Grande soddisfazione viene dal risultato di Civita Castellana per l’esito del primo turno delle elezioni amministrative. Congratulazioni a Danilo Corazza che approda al ballottaggio con oltre il 39% dei consensi”.

“È un risultato che premia la serietà di un progetto costruito sull'ascolto, sulla competenza e sullo spirito di servizio nei confronti della propria città”.

“Danilo ha saputo unire le forze progressiste e civiche attorno a un’idea di popolo, di una città che si riscopre comunità solidale e che intende ricostruire il proprio tessuto industriale, economico e culturale insieme alle cittadine e ai cittadini civitonici. Ha saputo parlare al cuore della città, portando avanti una campagna elettorale credibile e appassionata”.

“Essere arrivati al ballottaggio con un consenso così largo è la prova che il progetto per Civita Castellana, era giusto. Ora però non ci fermiamo: il 7 e l’8 giugno ci sarà il ballottaggio, mancano due settimane di impegno totale, per restituire a Civita Castellana la dignità e la centralità che merita”.