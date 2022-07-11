Efficienza energetica: in arrivo 9 milioni per Palazzo Farnese e Villa Lante

Assegnati alla Direzione Regionale Musei Lazio attraverso Pnrr

11/07/2022 - 07:40



VITERBO - Sono stati assegnati oltre 15 milioni di euro alla Direzione Regionale Musei del Lazio nell’ambito dei finanziamenti a valere sul PNRR, misura 1 'Patrimonio culturale per la prossima generazione' e misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale religioso e rurale”, che permetteranno di realizzare importanti progetti tesi a migliorare l’efficienza energetica di vari musei e istituti culturali e di portare a compimento programmi di riqualificazione atti a valorizzare ville, parchi e giardini storici.





Di questi, ben 9 milioni di euro saranno destinati al recupero e alla riqualificazione di due delle principali ville storiche della Tuscia: Palazzo Farnese a Caprarola (con 2 milioni di euro) e Villa Lante a Bagnaia (con uno stanziamento speciale di ben 7 milioni di euro), dedicati alla fruizione e alla valorizzazione dei giardini e dei suoi manufatti.



Portare a completamento questi importanti progetti, si legge nella nota della direzione dei Musei, costituisce una grande sfida per tutta la squadra della direzione, in primis i funzionari responsabili dei siti, Adele Trani per Palazzo Farnese e Lara Anniboletti per Villa Lante, affiancati dall’architetto Marina Cogotti, già direttrice dei due siti nonché progettista dei due interventi finanziati, che consentiranno di recuperare queste straordinarie creazioni dell’arte dei giardini nelle loro diverse componenti, migliorandone al contempo accessibilità e fruibilità.



Per quanto riguarda, invece, il decreto connesso al miglioramento dell’efficienza energetica, tra i 120 musei statali e istituti culturali, sono rientrati tra i progetti finanziabili Palazzo Farnese a Caprarola con € 789.867,00 e Palazzo Altieri a Oriolo Romano che riceve ben 620.000,00 euro.



Grande soddisfazione è stata espressa dal direttore della Direzione Regionale Musei Lazio Stefano Petrocchi, poiché tali importanti finanziamenti renderanno possibile il completamento di progetti finalizzati all’ottimizzazione delle risorse energetiche e all’efficientamento degli spazi che ospitano i beni culturali.