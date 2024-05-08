Educamp Coni 2024, una nuova occasione per promuovere lo sport tra i ragazzi

Esposto nella Scuola Sottoufficiali dellEsercito il progetto per Viterbo e provincia

08/05/2024 - 19:05



VITERBO - L’Educamp Coni 2024, rivolto al target 6 – 14 anni, è stato organizzato per avvicinare i più piccoli alla pratica di attività sportive: la manifestazione prenderà un arco di sette settimane e inizierà a giugno.

L’appuntamento di presentazione del progetto si è svolto a Viterbo nella Sala Convegno Unificata, concessa dalla Scuola Sottoufficiali dell’Esercito Italiano. L’erogazione del camp didattico vede la prestigiosa collaborazione non solo con la stessa Scuola Sottoufficiali, ma anche con la Scuola Marescialli dell’Aeronautica Militare: i due alti Istituti ospiteranno i ragazzi nelle proprie strutture sportive, offrendo loro l’opportunità di praticare oltre quindici discipline sotto la guida di tecnici federali.

All’evento espositivo erano presenti il Generale di Divisione Andrea Di Stasio per l’Esercito, il colonello Gianluca Spina per l’Aeronautica, il presidente del Coni Lazio Riccardo Viola ed Emanuele Aronne, assessore per lo sport. Tra gli invitati non è mancato il Cip di Viterbo, insieme a realtà sportive di ampio respiro.

Parole di entusiasmo e di incoraggiamento sono venute dal Generale Di Stasio, che ha rimarcato il rapporto di sinergia tra la comunità viterbese e l’Istituto di Formazione, ma anche dal colonnello Spina, che ha definito l’occasione come una grande possibilità. Riccardo Viola, presidente del Coni Lazio, ha ribadito che i bambini coinvolti nell’esperienza avranno modo di cementare anche le abilità di socializzazione. Dello stesso avviso è l’assessore Aronne, che confida nel successo dell’iniziativa, irripetibile per tanti giovanissimi.