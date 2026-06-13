Educamp 2026, sport e formazione nelle caserme di Viterbo: sinergia tra CONI, Comune e Forze Armate

Presentato il progetto del CONI Lazio che coinvolgerà centinaia di ragazzi tra la Scuola Marescialli dell'Aeronautica Militare e la Scuola Sottufficiali dell'Esercito. Cochi: «Modello nazionale di collaborazione tra istituzioni»

13/06/2026 - 07:04

di Francesco Maria Ricci

VITERBO – Torna anche quest'anno a Viterbo l'appuntamento con Educamp, il progetto estivo multidisciplinare promosso dal CONI Lazio che da oltre quindici anni rappresenta un punto di riferimento per centinaia di bambini e ragazzi del territorio. L'edizione 2026 è stata presentata presso la Scuola Sottufficiali dell'Esercito alla presenza dei rappresentanti delle Forze Armate, delle istituzioni locali e dei vertici del CONI.

L'iniziativa prenderà il via il 15 giugno e si svilupperà tra due prestigiose strutture militari cittadine: la Scuola Marescialli dell'Aeronautica Militare (Smam), che ospiterà i partecipanti per tre settimane fino al 3 luglio, e la Scuola Sottufficiali dell'Esercito, che accoglierà l'Educamp per quattro settimane, fino al 31 luglio.

Un progetto che unisce sport, educazione e inclusione sociale, offrendo ai giovani l'opportunità di sperimentare numerose discipline sportive all'interno di contesti altamente qualificati e sicuri.

«Siamo orgogliosi di ospitare nuovamente l'Educamp del CONI – ha dichiarato il colonnello Gianluca Carriero, vice comandante della Scuola Sottufficiali dell'Esercito –. Attraverso lo sport promuoviamo valori fondamentali come disciplina, spirito di squadra, rispetto e senso di comunità, offrendo ai ragazzi un'importante occasione di crescita».

Per l'Aeronautica Militare sono intervenuti il comandante della Scuola Marescialli, colonnello Dario Ricci, e il comandante del 72° Stormo, colonnello Alessandro Fiorini. La Smam metterà a disposizione piscina, impianti sportivi e ampi spazi all'aperto, confermando una collaborazione consolidata con il territorio.

«Per gli enti dell'Aeronautica Militare presenti a Viterbo – ha spiegato Ricci – è importante continuare a sostenere questo progetto perché rafforza il rapporto di vicinanza con la città e rappresenta un aiuto concreto alle famiglie. Per i ragazzi significa vivere giornate all'aria aperta all'insegna dello sport, dell'amicizia e del divertimento».

Particolarmente significativo anche il contributo del 72° Stormo, recentemente insediatosi presso l'aeroporto 'Tommaso Fabbri'. «Educamp rappresenta una straordinaria opportunità per avvicinare i giovani alle realtà istituzionali e militari del territorio, favorendo una maggiore consapevolezza del ruolo svolto dalle Forze Armate nella società», ha sottolineato Fiorini.

Grande soddisfazione è stata espressa dal presidente del CONI Lazio, Alessandro Cochi, che ha definito l'esperienza viterbese un modello nazionale.

«Questa lunga tradizione continua a rinnovarsi con la stessa energia delle prime edizioni. Grazie alla disponibilità delle Forze Armate e alla collaborazione con il Comune di Viterbo, centinaia di bambini vivranno settimane indimenticabili all'insegna dello sport e della crescita personale. Viterbo dimostra ogni anno che fare squadra tra istituzioni è possibile e che, quando accade, i primi a beneficiarne sono i ragazzi».

A sottolineare il valore dell'iniziativa anche il delegato provinciale CONI, Ugo Baldi, che ha ricordato i numeri record raggiunti nelle ultime edizioni.

«Lo scorso anno abbiamo coinvolto quasi 600 ragazzi. Quando siamo partiti sette anni fa era una scommessa. Oggi questo progetto è diventato un punto di riferimento nazionale e un esempio replicato in altre regioni italiane».

Importante anche il sostegno dell'amministrazione comunale. L'assessore allo sport Emanuele Aronne ha evidenziato il ruolo educativo dell'attività sportiva e l'impegno del Comune per garantire l'accesso ai giovani provenienti da famiglie in difficoltà economica.

«Lo sport non è solo attività fisica, ma educazione, salute, inclusione e crescita personale. Per questo il Comune ha deciso di finanziare voucher destinati alle famiglie con particolari fragilità economiche, consentendo anche ai ragazzi che altrimenti non potrebbero permetterselo di partecipare all'Educamp».

Anche la sindaca Chiara Frontini, nonostante la sua assenza alla presentazione per altri impegni politici, ha ribadito il valore della collaborazione tra istituzioni.

«Ancora una volta la partnership tra Comune, CONI e Forze Armate si conferma vincente. Gli Educamp crescono ogni anno e rappresentano un'importante opportunità educativa e sociale per il nostro territorio».

L'edizione 2026 proporrà ai partecipanti un ampio ventaglio di discipline sportive individuali e di squadra, promuovendo la multidisciplinarietà e favorendo lo sviluppo motorio, relazionale e caratteriale dei giovani.

Un'esperienza che va ben oltre il semplice centro estivo e che, anno dopo anno, continua a rappresentare uno dei progetti educativi e sportivi più significativi della provincia di Viterbo.