Ecosantagata batte 3-1 il Sansepolcro

14/04/2024 - 10:04



NEPI – L’Ecosantagata Civita Castellana conquista 3 punti nella 22esima giornata del campionato nazionale di serie B. Al palazzetto di Nepi, i rossoblù battono 3-1 il New volley Borgo Sansepolcro, rispettando il pronostico che li vedeva nettamente favoriti.

Gara condotta senza problemi e in rapidità nei primi due set dall’Ecosantagata, che porta a casa il risultato con grande vantaggio nei confronti degli ospiti, arrivati a Nepi già matematicamente certi della retrocessione.

Nel terzo set, però, il Sansepolcro reagisce e coglie di sorpresa l’Ecosantagata. I civitonici accusano un vistoso calo di tensione e di rendimento, permettendo agli avversari di vincere il set e tenere viva la partita.

Cambio di campo, un po’ inatteso ma inevitabile, e l’Ecosantagata si rimette in marcia dopo una lavata di capo di mister Grezio. 25-11 che consente alla squadra di Civita Castellana di archiviare la sfida con una vittoria per 3-1.

Grazie a questo successo da 3 punti, l’Ecosantagata Civita Castellana sale a quota 45 in classifica e aggancia provvisoriamente il Grosseto al terzo posto, in attesa della gara della squadra toscana.

Ecosantagata Civita Castellana – New volley Borgo Sansepolcro 3-1 (25-9; 25-19; 22-25; 25-11)