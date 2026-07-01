VITERBO - Torna l'atteso appuntamento con la Giornata dell'Economia, l'evento annuale in cui la Camera di Commercio Rieti Viterbo fotografa l'andamento economico e sociale del territorio.
Anche quest'anno, la presentazione del Rapporto sull'economia dell'Alto Lazio si sdoppia in due tappe fondamentali per garantire la massima condivisione con imprese, istituzioni, associazioni di categoria e cittadini.
Gli incontri sono fissati nelle seguenti date:
-Martedì 7 Luglio 2026 ore 11.00 Sede di Viterbo Via F.lli Rosselli 4 - Sala Consiglio
-Giovedì 9 Luglio 2026 ore 11.00 Aula 1 Palazzo Aluffi Via Cintia 106 - Rieti
I Contenuti del Rapporto 2026: tra Dati e Sostenibilità
Il Rapporto offrirà la consueta e dettagliata panoramica dei dati socio-economici del territorio, analizzando indicatori chiave come la demografia d'impresa, l'occupazione, il mercato del lavoro, l'export e l'andamento dei principali settori produttivi dell'Alto Lazio.
La vera novità di questa edizione sarà un focus speciale sulla transizione verso modelli di business sostenibili.
Quest'anno il Rapporto dedicherà un'analisi inedita alle Società Benefit presenti nelle province di Rieti e Viterbo.
L'ingresso agli eventi è gratuito.
Per ragioni organizzative e di capienza delle sale, è gradita la conferma. Inviare una mail a: segreteria.generale@rivt.camcom.it
Il Rapporto completo sarà diffuso durante le giornate di presentazione.