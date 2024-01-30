Ecoforum del Lazio: premiate le eccellenze del riciclo a Latina

Legambiente celebra i Comuni Ricicloni

30/01/2024 - 14:22



VITERBO - Quarto e ultimo appuntamento per l'ottavo Ecoforum del Lazio: dopo l'incontro regionale romano del 20 dicembre, quelli provinciali del 16 e del 24 gennaio a Frosinone e Viterbo/Rieti, oggi a Latina sono stati premiati tutti i 24 comuni ricicloni della provincia pontina, quelli cioè con una raccolta differenziata superiore al 65%. La provincia di Latina complessivamente al 60,9% di differenziata; emerge più di altrove l'importanza della frazione organica che qui rappresenta il 51% rispetto a tutte quelle raccolte.

L'incontro è stato promosso da Legambiente Lazio con il contributo di CONAI; i sindaci e le amministrazioni alle quali è andato il premio, erano presenti presso la 'Sala Loffredo' della Provincia di Latina che ha messo a disposizione la propria struttura per l'evento.

'Con questo ultimo appuntamento provinciale, chiudiamo questo lungo tour tra i territori del Lazio per premiare le realtà virtuose oggi nella provincia di Latina, dichiara Roberto Scacchi presidente di Legambiente Lazio -. Questa provincia sta proseguendo in un percorso virtuoso di crescita nella raccolta differenziata, e la grande percentuale di organico raccolto, oltre la metà delle frazioni, dimostra ancora una volta la necessità di impianti per la trasformazione dei rifiuti in materia prima seconda, a partire proprio dai biodigestori per generare compost e biometano dall'umido. Abbiamo incontrato durante questa lunga cavalcata nel Lazio, amministrazioni, cittadinanze e operatori del servizio che mettono in pratica le buone pratiche della raccolta, raggiungendo ottimi risultati e in particolar modo, sono oltre duecento i sindaci che hanno partecipato alle tappe del nostro Ecoforum, venuti a raccogliere il premio ma anche a raccontare strategie, difficoltà e necessità di ciascuno: al termine di questo tour nella Regione non possiamo che ringraziarli per quanto stanno facendo e ci mettiamo a disposizione di ciascuno di loro, ma anche di quelli che ancora devono raggiungere questi obiettivi, perchè nel Lazio si percorra saldamente la strada dell'economia circolare'.

Nei 4 appuntamenti, Legambiente Lazio ha incontrato, premiato e ascoltato infatti 209 sindaci: 33 dalla provincia di Frosinone, 24 da Latina, 38 da Rieti, 73 da Roma e 46 Viterbo, tutti dei Comuni Ricicloni e 27 di loro Comuni Rifiuti Free, quelli che hanno raggiunto l'eccellenza, con un conferimento a discarica e termovalorizzazione inferiore a 75 kg per abitante all'anno di indifferenziato

'Cittadini e amministrazioni stanno continuando a compiere grandi passi in avanti nella costruzione di un circolo virtuoso del riciclo degli imballaggi – dichiara Fabio Costarella, Responsabile Progetti territoriali speciali Conai - con una raccolta differenziata sempre più di qualità. È un impegno del sistema paese che deve migliorare ancora di più e deve continuare, sia in vista degli obiettivi nazionali di riciclo sia per tutelare il patrimonio ambientale delle nostre bellissime località, un impegno per ciascuno a fare sempre meglio, trasformando i rifiuti in risorsa e generando un potente volano per il miglioramento della qualità della vita in ogni Regione'.

L'appuntamento di Legambiente Lazio aveva come main partner CONAI e si è svolto in collaborazione con ARPA Lazio, partner Biorepack, EY foundation, Igiene Urbana Lavorgna, partner tecnico Rosemary Terre & Sapori, e con il patrocinio della Regione Lazio

Elenco dei Comuni Ricicloni Premiati in provincia di Latina:

Aprilia - 69,8%

Campodimele - 67,7%

Castelforte - 70,2%

Cori - 75,8%

Fondi - 82,9%

Formia - 67,4%

Itri - 76,3%

Lenola - 67,8%

Maenza - 74,0%

Minturno - 68,9%

Monte San Biagio - 65,8%

Norma - 82,2%

Priverno - 68,2%

Prossedi - 78,7%

Rocca Massima - 67,9%

Roccagorga - 66,4%

Sabaudia - 73,5%

San Felice Circeo - 77,6%

Santi Cosma e Damiano - 75,0%

Sermoneta - 72,0%

Sonnino - 66,6%

Sperlonga - 72,5%

Spigno Saturnia - 82,0%

Terracina - 72,5%