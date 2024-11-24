E' Antonino Morabito il nuovo presidente del comitato provinciale della Fidal di Viterbo

Con lui eletti anche i consiglieri Umberto Battistin e Leonardo Bargagli, Massimo Perugini e Marcella Tumminello

24/11/2024 - 15:32



VITERBO - Si è svolta domenica 24 novembre 2024 a Viterbo nei locali della palestra del Campo Sportivo Scolastico, l'assemblea elettiva per il rinnovo del Comitato provinciale della FIDAL per il quadriennio 2024 - 2028. Presidente dell'assemblea il vice presidente della fidal regionale Lazio Maurizio Barbieri, commissione elettorale presieduta da Katia Doddo con Pierluigi Battistin ed il nuovo fiduciario del Gruppo Giudici di Viterbo Simone Maurizi e gradita presenza anche dal delegato del CONI Ugo Baldi che ha partecipato alle fasi finali dell'assemblea. E' Antonino Morabito il nuovo presidente della fidal Viterbo votato all'unanimità dalle società presenti e verrà affiancato alla guida dell'atletica viterbese dai consiglieri eletti: Umberto Battistin, Massimo Perugini, Marcella Tumminello e Leonardo Bargagli. Morabito ha ricevuto i complimenti da parte di tutti i presenti ed nel suo discorso di insediamento ha voluto rimarcare il suo impegno a sostegno di tutta l'atletica della provincia, sperando nella collaborazione da parte di tutte le società, per un pronto rilancio di tutte le attività tecniche ed agonistiche. (G.M.)