Due nuovi arrivi in casa della Flaminia Civita Castellana

La società rossoblù si è assicurata le prestazioni del centrocampista Simone Ricozzi e dellattaccante Diego Brasili

03/01/2025 - 09:25



CIVITA CASTELLANA - Due nuovi arrivi in casa della Flaminia Civita Castellana. La società rossoblù che partecipa al campionato di serie D si è assicurata le prestazioni del centrocampista Simone Ricozzi e dell’attaccante Diego Brasili.

Simone Ricozzi, romano, classe 1997, centrocampista, arriva dal Riccione United dove ha collezionato 13 presenze, segnando 2 gol e fornendo 4 assist. Questi numeri evidenziano il suo ruolo chiave sia in fase offensiva che difensiva. La sua carriera è iniziata nelle giovanili della Roma, dove ha esordito in Primavera e disputato due partite di Uefa Youth League. Successivamente, si è trasferito al Genoa, continuando il suo percorso nelle giovanili, prima di approdare al Messina in Lega Pro. Negli ultimi anni, ha accumulato esperienza in Serie D con diverse squadre, totalizzando 187 presenze e 8 gol.

Il diesse Stefano Scardala ripone grande fiducia in Ricozzi per risalire la classifica. “ E un ragazzo con capacità di gestire il gioco che sono fondamentali, per noi che puntiamo a migliorare le prestazioni e a raggiungere posizioni più alte in classifica. Il ruolo di Simone Ricozzi sarà determinante per il prosieguo della stagione”.

Diego Brasili arriva dal Monopoli. E’ un giovane attaccante, classe 2005, tesserato con il Modena e nella scorsa stagione in serie B, è stato più volte aggregato alla prima squadra; poi è stato trasferito alla società pugliese che partecipa al campionato di serie C in estate, dove in questi mesi è stato impiegato con la formazione Primavera. La punta si è messa in luce nel settore giovanile della Lazio dove vanta 28 reti in 55 presenze ed ha fatto parte della nazionale italiana under 17. “ Un calciatore che riteniamo interessante e con enormi potenzialità “ ha detto sempre Scardala.