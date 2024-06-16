Due milioni dal PNRR per ammodernare i frantoi della Tuscia

Il finanziamento è stato assegnato a 15 aziende della provincia di Viterbo

16/06/2024 - 08:49

di Fabio Tornatore

di Fabio Tornatore

VITERBO - Pioggia di soldi sull'agricoltura viterbese: la Regione Lazio ha pubblicato l'elenco deille aziende agricole ammesse al finanziamento PNRR: 15 delle 42 che hanno presentato progetti sono della provincia di Viterbo, per un importo complessivo di 1 milione 913 mila 324,18 euro dei 5 milioni disponibili. Gli imprenditori del settore dell'oro verde ora potranno vedersi garantito almeno la metà degli investimenti per l'ammodernamento delle aziende.

L'Unione Europea, come si sa, cerca di guardare avanti, e pensa ad un futuro del continente all'avanguardia, anche in fatto di agricoltura: la misura prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza punta infatti all'amodernamento del settore, in questo caso dei frantoi oleari, dei quali la Tuscia è ricca, vista la buona qualità di produzione. Il finanziamento disponibile ammonta a poco più di 5 milioni di euro, dei quali quasi 2 milioni vanno alle aziende del viterbese, a fronte di lavori di circa 3 milioni e mezzo.