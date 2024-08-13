''Due detenuti aggrediscono un agente poi ingoiano le lamette''

La denuncia del Sappe, tutti e tre sono finiti in ospedale, Somma: ''Poliziotti stanchi di gestire un numero così alto di detenuti violenti''

13/08/2024 - 07:01



VITERBO - Ancora un'aggressione nel carcere di Viterbo. Nel tardo pomeriggio di ieri, per cause ancora da accertare, nel reparto giudiziario due detenuti di origine magrebina hanno aggredito il poliziotto di sezione con schiaffi e pugni in pieno volto.

A denunciare l'accaduto è Maurizio Somma, segretario per il Lazio del Sindacato autonomo polizia penitenziaria. ''Il tutto - spiega - sembrerebbe per un rapporto disciplinare fatto dall’agente a uno dei due detenuti, fatto poi scoperto essere non vero. Il poliziotto è stato portato al pronto soccorso di Viterbo per le cure del caso, mentre gli aggressori hanno ingoiato le lamette e anche loro sono stati portati al pronto soccorso''.

Maurizio Somma sottolinea come ''gli agenti che lavorano al Mammagialla sono stanchi di subire continuamente aggressioni, sono stanchi di dover gestire un numero così alto di detenuti violenti con così poco personale''.