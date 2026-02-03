Doppio podio tutto viterbese a Ovindoli nel trofeo Mastermind

Perfetta lorganizzazione dello s.c. Czero6

03/02/2026 - 14:59



VITERBO - La seconda tappa del trofeo Mastermind 2.0 sulle nevi di Ovindoli, organizzata dallo Sci Club Czero6, ha fatto registrare una notevole partecipazione di sciatori provenienti non solo da tutto il Centro Italia ma anche da Veneto, Calabria e Toscana. In una splendida giornata di sole ma con temperature decisamente invernali il Circuito Master, Giovani e Seniores ha così vissuto il secondo atto di una manifestazione molto partecipata. Due gli slalom giganti disputati sulla pista dell'Anfiteatro: il Gran Prix 3 Quarti Prati - Nord e il Gran Prix 3 Change Capitale Viterbo.

Perfetta l'organizzazione del team romano coadiuvato dalla società Impianti di Ovindoli. 28 le porte sulla pista tracciata da Federico Croci. In totale ben 122 gli sciatori al via. Un problema tecnico all'impianto di risalita ha di fatto ritardato la partenza delle due gare e solo grazie alla caparbietà dell'organizzazione e di tutti i partecipanti si è riusciti a dare seguito alle due gare. 'Tutto è bene quel che finisce bene – il commento del duo Cerasa – Giardini dello S.C. CZERO6 – un grazie a tutti i partecipanti, al personale della stazione, ai cronometristi e ai delegati. Se le gare si sono svolte regolarmente il merito è veramente di tutti'.

Molti gli sciatori viterbesi al via. Ancora una volta la copertina va a Gianluca Bacheca dello S.C. Viterbo che ha chiuso le due prove, vinte dal napoletano Ballabio, con un secondo ed un terzo posto confermandosi ai vertici della Categoria Master B. Settimo e decimo posto per il compagno di team Umberto Massimo Macchi. Nella stessa categoria piazzamenti per gli altri sciatori viterbesi Sandro Ercoli e Stefano Zucchi sempre dello S.C. Viterbo e di Romolo Parenti (S.C. CZERO6). Nei Master A buone le due prove di Francesco Dimitri (S.C. CZERO6) che però è rimasto fuori dal podio chiudendo con un sesto e settimo posto. Piazzamenti per il compagno di squadra Pietro Signorelli e per Pierfrancesco Paci e Giovanni Bartoletti (S.C. Viterbo).

La categoria è stata dominata dallo sci club organizzatore che ha piazzato i suoi atleti sui tre gradini del podio. Identico il risultato delle due gare vinte entrambe da Leonardo Tempesti, il 'Falco degli Appennini' davanti ai compagni di team Sergio Amodio e Alessandro Rosa. In campo femminile (Master C) successo per Maria Virginia Garrafa dello Snow Side Team (45'78) in gara 1 e di Paola Capuano dello S.C. Posillipo (48.67) in gara 2. Due podi anche per la romana Laura Giacomelli del Sai Roma grazie ad un bronzo ed un argento.

Non è riuscita a salire sul podio la viterbese Giuseppina Caporossi (S.C. Viterbo) che si è dovuta accontentare di un quarto e quinto posto. Nella Categoria Giovani, successi in campo femminile per Angelica Novelli (S.C. Spoleto) in gara 1 e di Arianna Santucci (S.C. Ovindoli) in gara 2. Mentre in campo maschile si sono imposti Leonardo Bona (S.C. EUR) e Federico Donati (S.C. Spoleto). Nei 'Seniores' vittorie per Damiano Coletti (Crew Ski Team) e Davide Francesco Nitti (S.C. Orsello). Si sono aggiudicati la combinata Leonardo Tempesti (CZERO6) tra gli uomini e Letizia Mammarella (Le Rocche) tra le donne. Come da tradizione, riuscitissima la cerimonia di premiazione con cristalli e medaglie di pregio e soprattutto pregiati salumi in un contesto di autentica aggregazione.