Dopo 35 anni di servizio va in congedo il luogotenente Vincenzo Paribello

E' stato comandante della stazione Carabinieri di San Martino al Cimino

14/01/2025 - 14:23



VITERBO - Il luogotenente Carica Speciale Vincenzo Paribello, Comandante della Stazione Carabinieri di San Martino al Cimino va in congedo dopo più di trentacinque anni di servizio. Il 10 gennaio accompagnato dal Comandante della Compagnia di Viterbo, Maggiore Felice Bucalo, è stato ricevuto dal Comandante Provinciale, Colonnello Massimo Friano nella caserma di Riello, per un tradizionale momento di commiato. Tanti militari della Provincia hanno voluto nell’occasione salutare e ringraziare l’Ispettore per il suo impegno per l’Arma e la cittadinanza. Insignito di croce d’oro per l’anzianità di servizio, ha ultimato un lungo percorso professionale, qualificato dai numerosi Reparti che in ambiti e territori diversi lo hanno visto muoversi con avveduta capacità e particolare tratto.

Sessantenne, nativo di Napoli, si è arruolato nel settembre 1990 e si è formato alla Scuola Sottufficiali di Velletri e di Firenze. Prima destinazione nel 1992 è stata la Stazione Carabinieri di Viterbo, città dove permarrà circa dieci anni e alla quale rimarrà legato.

Nel 2001 diviene vicecomandante della Stazione Carabinieri di Posillipo (NA), quindi Capo Sezione Operazioni e Logistica dell’Ufficio Comando del Comando Provinciale di Napoli, addetto e poi vicecomandante della Stazione di Napoli San Giuseppe in pieno centro partenopeo.

Nel 2011 torna nel Lazio, trasferito alla Stazione di Rignano Flaminio. Lavorerà anche a Nepi e a Vetralla. Da ultimo, nel 2017, è destinato alla caserma della frazione viterbese di San Martino dove culminerà il suo percorso divenendo Comandante di Stazione. La Tuscia, terra d’adozione, ha quindi sin da principio lasciato un segno nel percorso del Luogotenente che, salutando i colleghi, ha voluto rendere un ringraziamento sentito ai Carabinieri propri collaboratori e un pensiero affezionato al borgo ai piedi dell’Abbazia.