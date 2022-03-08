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''Donne: analisi e prospettive di genere nelle sfide del cambiamento''
Domani l'incontro in Provincia
08/03/2022 - 12:37

VITERBO - In occasione della Giornata Internazionale delle Donne, nella sede della Provincia di Viterbo si terrà domani l'evento 'Donne: analisi e prospettive di genere nelle sfide del cambiamento'. L'incontro si svolgerà nella Sala Consiliare dalle 11:30 alle 13.00.

L'evento è organizzato dalla consigliera provinciale delegata alle Pari Opportunità Giulia De Santis e dalle Consigliere di Parità Silvia D'Oro e Dominga Martines.

Molte le ospiti che interverranno dopo il saluto introduttivo del Presidente Alessandro Romoli. Tra queste, rappresentanti della Regione Lazio, della Asl di Viterbo e delle associazioni locali.

A seguire Roberta Mezzabarba e Perla Angeli reciteranno delle poesie, mentre gli alunni del Liceo musicale Santa Rosa di Viterbo eseguiranno dei brani. A concludere l'evento una mostra fotografica allestita da APS Kyanos e dal Centro antiviolenza Penelope presso la Sala Anselmi in via Saffi a Viterbo

È possibile seguire l'evento sia in presenza che in via telematica sul canale video della Provincia di Viterbo.

 

 




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