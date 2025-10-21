Donna rimane a terra per ore dopo una caduta: salvata dai vigili del fuoco

La prontezza di una vicina e lintervento dei soccorsi evitano il peggio

21/10/2025 - 15:54

di Serena D'Ascanio

VITERBO - Questa mattina, una donna di circa sessant’anni residente in via Marconi è rimasta a terra per circa tre ore dopo essere caduta all’interno della propria abitazione, incapace di rialzarsi da sola.

Impossibilitata a raggiungere la porta, la donna ha chiesto aiuto a voce. Una vicina, percependo le sue grida ma non riuscendo a entrare in casa, ha immediatamente contattato i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, con un automezzo operativo standard e una piattaforma aerea, accompagnati da un’ambulanza del 118 del servizio Ares Lazio. Grazie alla loro tempestività, i soccorritori hanno potuto accedere all’appartamento e prestare assistenza alla donna, che è stata trovata cosciente ma visibilmente provata.

Successivamente è stata trasportata in ospedale per tutti gli accertamenti necessari.