Donazione di sangue organizzata in questura

Giovedì mattina l'autoemoteca dell'Avis sarà in piazzale Romiti

26/04/2022 - 19:42



VITERBO - L’Associazione Donatori della Polizia di Stato – Regione Lazio ha organizzato, in collaborazione con l’Avis Comunale di Viterbo, una raccolta di sangue in questura nella mattinata di giovedì 28 aprile 2022 dalle 8 alle 11.

L’autoemoteca sarà posizionata in piazzale Romiti nell’area di parcheggio riservata adiacente alla recinzione esterna della Questura.

Possono partecipare all’iniziativa, realizzata per fronteggiare la cronica carenza di sangue che affligge la nostra regione, tutte le persone che abbiano compiuto i 18 anni e siano in buone condizioni di salute.

Si rammenta che è opportuno presentarsi alla donazione a digiuno; è possibile soltanto prendere un caffè, un the o un succo di frutta, ma non ingerire latte o suoi derivati.

Prima del salasso i donatori compileranno un questionario e sosterranno una breve visita medica con un sanitario che ne accerterà l’idoneità.

Il sangue raccolto sarà destinato per le esigenze del Centro Trasfusionale dell’ospedale “Belcolle”.