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27/01/2024 - 10:45



TARQUINIA - Il Gruppo consiliare Soriano Bene Comune esprime solidarietà agli agricoltori della Tuscia che da cinque giorni protestano con l’obiettivo di suscitare attenzione su alcune politiche agricole, come l'annullamento dell'esenzione Irpef e la riduzione dei premi PAC, e sul possibile allineamento alle politiche agricole europee per tutelare il comparto agricolo dal collasso economico.

Nel consiglio comunale del 15 dicembre Sante Alibrandi aveva già rivolto un pensiero agli agricoltori, sottolineando l’inconsistenza della somma di duemila euro appostata nel bilancio comunale a sostegno di un settore definito dall’amministrazione «asse fondamentale attorno a cui ruota l’economia sorianese».

Dopo la visita di martedì 25 gennaio di Alessandro Romoli, Presidente della Provincia di Viterbo, agli esponenti di “Rispetto e dignità”, nome collettivo scelto dai manifestanti, che hanno chiesto di partecipare «ai tavoli dove si decide il futuro dell’agricoltura», il Gruppo Consiliare Soriano Bene Comune auspica che tutte le istituzioni, a partire dal nostro Comune, prendano nella giusta considerazione le proteste degli agricoltura della Tuscia, riconoscendogli di fatto quella centralità espressa a parole, ma non confermata dai fatti.

La protesta di “Rispetto e dignità” si iscrive nel più ampio quadro del movimento degli agricoltori autonomi che, sotto la sigla del Comitato degli Agricoltori Traditi (C.R.A.), sono scesi in piazza in varie città italiane manifestando contro le politiche agricole dell'Europa e le scelte dei governi così come contro la carne coltivata, le farine d'insetti, le tasse, il gasolio, la svendita dei terreni.