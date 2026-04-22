Domus Mulieris sconfitta in finale tra le under 19

Secondo posto finale per le ragazze dellunder 19, impegnate lunedì e martedì nella Final Four regionale a Fiumicino

22/04/2026 - 15:31



VITERBO - Secondo posto finale per le ragazze dell’under 19 della Domus Mulieris, impegnate lunedì e martedì nella Final Four regionale andata in scena nella sede unica di Fiumicino.

Il gruppo guidato in panchina da coach Carlo Scaramuccia ha vinto la semifinale di lunedì contro il San Raffaele con il punteggio finale di 71-61, mostrando grande solidità di squadra con ben cinque giocatrici diverse in doppia cifra di punti segnati e con la capacità di condurre sempre nel punteggio, nonostante i tentativi di recupero delle avversarie che non si sono arrese mai confermando tutte le qualità che ne avevano accompagnato il cammino stagionale.

Martedì pomeriggio la Domus Mulieris è tornata in campo per sfidare Frascati, formazione imbattuta dall’inizio dell’anno e principale favorita per il titolo regionale; la partita è stata combattutissima nei primi due quarti, con un bel duello sotto i tabelloni tra Imuentinyan e Toyounon e una buona precisione nel tiro dalla lunga distanza per le esterne gialloblù come Stanislavova, Pirillo e Puggioni. Dopo il 29-27 dei primi venti minuti, le viterbesi non sono però più riuscite a contrastare l’attacco di Frascati, sospinto in particolare da Lanzi e Grelli, e così è arrivato un parziale di 24-11 nel terzo periodo che il quintetto di coach Scaramuccia non è più riuscito a ribaltare, finendo con una sconfitta per 75-49.

Questi i tabellini della Domus Mulieris nelle due gare disputate:

Semifinale: Ingenito, Georgieva, Paco 11, Puggioni 12, Imuentinyan 21, Gansou 4, Stanislavova 12, Ndiaye, Pieroni, Pirillo 11, Marigliano, Nguirane

Finale: Georgieva, Paco 7, Puggioni 6, Imuentinyan 14, Gansou 2, Stanislavova 17, Ndiaye, Cacciatore, Pirillo 3, Marigliano, Nguirane.

La stagione della Domus Mulieris prosegue comunque per la categoria under 19, dal momento che le prime tre classificate del Lazio hanno avuto accesso alla fase interregionale; le gialloblù se la vedranno in una partita secca in campo neutro con la prima classificata del girone Umbria/Marche e, in caso di ulteriore qualificazione, dovrebbero incrociare la vincente della sfida tra la prima classificata dell’Abruzzo e la seconda della Puglia. Gli allenamenti proseguiranno, quindi, in vista delle prossime gare che attendono le giovani viterbesi, impegnate ad inseguire la qualificazione alle finali nazionali.