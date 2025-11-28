Domus Mulieris impegnata in casa contro la Smit di Roma

Lallenatore: Mi aspetto che chi giocherà sappia sfruttare loccasione di stare più tempo in campo e di farsi trovare pronti ad assumersi responsabilità importanti

28/11/2025 - 16:45



VITERBO - Quinto turno di andata per il campionato di serie C regionale di basket femminile, con le ragazze della Domus Mulieris di coach Scaramuccia attese in questo sabato sera dall’impegno casalingo contro lo Smit Roma centro.

Dopo lo stop di misura nella trasferta contro la GBP Frassati, la squadra gialloblù cercherà di ritrovare immediatamente la vittoria per confermarsi nelle posizioni di vertice della classifica di questo girone B; per riuscirci dovrà superare la formazione romana che si trova a quota 2 punti ma che promette di essere un'avversaria tutt’altro che arrendevole. Nel turno precedente, ad esempio, Smit ha ceduto solo di strettissima misura contro la Pallacanestro Talea che si trova a pari punti con la Domus Mulieris e anche la settimana precedente aveva reso la vita difficile proprio alla GBP Frassati, imbattuta capolista insieme a Frecce Romane.

In casa Domus Mulieris la settimana è stata caratterizzata da un calendario fitto di impegni per le tante ragazze che partecipano anche al campionato under 19 e alla serie A2 con le Terme Salus. Sono stati infatti tanti i match disputati, comprese due trasferte in Sardegna tra sabato scorso e mercoledì, con poco tempo per allenarsi e preparare la gara contro Smit. Coach Scaramuccia non avrà a disposizione per questa sfida Britney Imuentinyan e dovrà rinunciare anche ad Emma Zambottoli, giocatrice molto preziosa nelle rotazioni gialloblù e in grado di garantire un contributo prezioso sia come punti che come energia sul parquet. Nonostante le assenze, il tecnico rimane fiducioso: “Ci mancheranno due giocatrici importanti ma sono convinto che la squadra saprà dare il massimo e non far pesare troppo queste assenze. Mi aspetto, anzi, che chi giocherà sappia sfruttare l’occasione di stare in campo più minuti perché lo scopo di questa avventura è proprio quello di avere tanto spazio e di farsi trovare pronti ad assumersi responsabilità importanti. Affrontiamo una squadra che ha perso le ultime gare ma ha sempre lottato fino alla fine e sappiamo che sarà un’avversaria agguerrita anche per noi; quindi, serviranno la massima concentrazione e determinazione per regalare una bella vittoria ai nostri tifosi”.