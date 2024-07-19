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Dl casa, De Carolis (FdI): 'Segnale concreto del governo Meloni verso categoria trascurata per troppi anni'
'Un'opportunità che consentirà ad attività ricettive di utilizzare spazi in disuso: processo di rigenerazione urbana'
19/07/2024 - 10:17

VITERBO - 'Grazie all'ordine del giorno presentato dall'onorevole Caramanna collegato al Dl Salva-casa, si impegna il Governo a permettere alle attività ricettive ed alberghiere l'utilizzo degli spazi interrati e di quelli seminterrati per i servizi alla clientela.

Un'opportunità che consentirà agli operatori di utilizzare spazi in disuso, senza consumo di suolo e nell'ottica di un processo virtuoso di rigenerazione urbana. Un nuovo segnale di attenzione da parte del Governo Meloni rivolto ad una categoria per troppi anni trascurata e abbandonata a sé stessa'. Lo dichiara in una nota Marco De Carolis, responsabile Dipartimento Turismo FdI Lazio.




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