'Divin Mangiando in Tour', Tarquinia trionfa tra gusto e cultura del cibo

29/06/2025 - 11:19



TARQUINIA – Si è conclusa la prima edizione di 'Divin Mangiando in Tour', il progetto gastronomico itinerante promosso dalla cuoca dell'Alleanza Slow Food Viterbo e Tuscia Vittoria Tassoni, con il sostegno del Comune di Tarquinia, di Slow Food Viterbo e Tuscia e come partner varie aziende agroalimentari locali, che ha trasformato la promozione della città etrusca in un'esperienza autentica e condivisa, fatta di sapori, volti e storie. A conquistare il primo posto è stata Tamara Cinciripini, food blogger e sommelier proveniente dalle Marche. Sul podio, a pari merito, anche tre finaliste di Torino, Genova e Napoli.

Ma la vera vincitrice è stata Tarquinia: protagonista assoluta grazie ai suoi produttori locali, alle eccellenze enogastronomiche e a un patrimonio culturale che è stato raccontato attraverso il cibo. Il concorso ha coinvolto 15 food blogger di tutta Italia, membri dell'Associazione Italiana Food Blogger (AIFB), che hanno saputo interpretare e valorizzare il territorio tarquiniese con competenza e passione.

Attraverso degustazioni, incontri e attività esperienziali, il cibo è diventato un vero e proprio atto culturale: un ponte tra luoghi e persone, uno strumento di comunicazione efficace e autentico, capace di far conoscere Tarquinia a livello nazionale.

L'iniziativa ha rappresentato un esempio virtuoso di lavoro di squadra e visione condivisa, ricevendo anche un prestigioso riconoscimento dal Comune di Caldogno, che ha premiato Vittoria Tassoni per l'impegno nel fare rete e per aver creduto nella forza del progetto. La sua capacità di mettere in connessione territorio, turismo, cultura e comunicazione ha reso 'Divin Mangiando in Tour' un modello replicabile per altri comuni italiani. Una buona pratica che testimonia come il racconto di una realtà territoriale, se affidato a voci competenti e strumenti moderni, possa diventare motore di sviluppo sostenibile e promozione autentica.