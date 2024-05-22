Discarica Monterazzano, Zelli: 'Da Frontini attacchi pretestuosi, FdI sta lottando per la Tuscia'

La replica del consigliere regionale Giulio Zelli alle affermazioni del sindaco di Viterbo

22/05/2024 - 10:49



VITERBO - 'Le parole di Chiara Frontini sono pretestuose, Fratelli d'Italia sta facendo di tutto per tutelare Viterbo e la Tuscia'. Il consigliere regionale Giulio Zelli replica alle affermazioni del sindaco di Viterbo sull'ampliamento della discarica di Monterazzano.

'Ho letto con stupore - dichiara Zelli in una nota - l'attacco del sindaco Frontini nei confronti dell'amministrazione Rocca, accusata di non perseguire gli interessi del territorio viterbese sulla questione rifiuti. In realtà, la Regione si è mossa concretamente per salvaguardare la Tuscia grazie all'impegno dell'assessore Ghera e del capogruppo Sabatini, oltre agli sforzi portati avanti da Valentina Paterna in qualità di presidente della commissione Ambiente. Sono stati approvati gli indirizzi per il nuovo Piano di gestione dei rifiuti, puntando sull'efficientamento dei servizi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani nell'ottica di ridurre al minimo i quantitativi diretti verso le discariche. Inoltre, l'ampliamento del quarto invaso di Monterazzano è stato dimezzato grazie all'intervento di Fratelli d'Italia e sono in esame provvedimenti per valutare l'autorizzazione di altri impianti in ogni provincia'.

'Se da un lato - conclude il consigliere - appare comprensibile la volontà di difendere una posizione politica, dall'altro non si può omettere il fatto che l'amministrazione Rocca sia subentrata in una situazione già compromessa a causa della malagestione targata Zingaretti. Occorre ricordare, infatti, che se oggi Viterbo è costretta ad accogliere i conferimenti delle altre province è per via di un emendamento contenuto nel precedente piano di gestione rifiuti emanato nel 2020. Aspetto cruciale, questo, che però Frontini ha sottaciuto. Forse perché ora la sua giunta, sulla carta civica, strizza l'occhio al centrosinistra. Fratelli d'Italia, pur sapendo di dover fronteggiare questa emergenza, ha accettato la sfida e ci sta mettendo la faccia alla guida della Regione Lazio. Insieme al capogruppo Sabatini confidiamo di poter trovare, nel più breve tempo possibile, una risoluzione che vada incontro alle istanze dei cittadini viterbesi'.