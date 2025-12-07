ANNO 16 n° 267
HOME SPORT SERVIZI FOTO VIDEO RUBRICHE NOTIZIE DAI COMUNI CONTATTI ARCHIVIO NEWSLETTER WWW.VITERBOPOST.IT
Cronaca Politica Spettacolo Cultura Economia Attualità Sind Appuntamenti Medicina Elezioni Scienza Segni
Dimensionamento scolastico: approvato il piano presentato dalla Provincia
La Regione però non autorizza l'indirizzo Biotecnologie sanitarie al Da Vinci di Acquapendente
Fabio
07/12/2025 - 00:55
di Fabio Tornatore

di Fabio Tornatore

VITERBO - Approvato in Regione Lazio il piano di dimensionamento scolastico presentato dalla Provincia di Viterbo per il territorio della Tuscia: accorpato al 'Cardarelli' di Tarquinia la sezione distaccata dell'alberghiero di Caprarola, che si trova a Montalto di Castro; attivato il corso di Servizi Culturali e dello spettacolo al Paolo Savi. L'istituto comprensivo di Caprarola passa da Fabrica di Roma al Virgili di Ronciglione.

Ancora un dimensionamento scolastico: questa volta però la proposta per la nuova costellazione di presidenze e istituti satelliti è stata approvata dalla Provincia di Viterbo e ratificata dalla Regione Lazio. Non accolta da via della Pisana la proposta per il nuovo corso di Biotecnologie sanitarie per l'istituto omnicomprensivo Da Vinci di Acquapendente per carenza di iscritti: sarebbero stati solo 9 per il primo anno e 9 per il secondo, secondo quanto comunicano dagli uffici regionali.

Dunque il nuovo dimensionamento scolastico per l'anno scolastico 2026/27 vedrà alcune novità che interesseranno le titolarità di gestione delle scuole, gli indirizzi di offerta formativa e la dislocazione degli uffici di segreteria e presidenza. Per quanto riguarda il dimensionamento degli istituti soppressi nell'anno scolastico in corso ancora nula di fatto: la Regione li ha accorpati, il TAR del Lazio e il Consiglio di Stato li hanno riabilitati, ma ancora nulla si sa sul reintegro effettivo di personale e dirigente scolastica per settembre prossimo, anche se tra pochi mesi inizieranno le procedure per le iscrizioni degli alunni.




Foto gallery
Vedi foto


Facebook Twitter Rss
Il portale sul turismo
Note legali
Infosoft Viterbo