Dimensionamento scolastico: approvato il piano presentato dalla Provincia

La Regione però non autorizza l'indirizzo Biotecnologie sanitarie al Da Vinci di Acquapendente

07/12/2025 - 00:55

di Fabio Tornatore

di Fabio Tornatore

VITERBO - Approvato in Regione Lazio il piano di dimensionamento scolastico presentato dalla Provincia di Viterbo per il territorio della Tuscia: accorpato al 'Cardarelli' di Tarquinia la sezione distaccata dell'alberghiero di Caprarola, che si trova a Montalto di Castro; attivato il corso di Servizi Culturali e dello spettacolo al Paolo Savi. L'istituto comprensivo di Caprarola passa da Fabrica di Roma al Virgili di Ronciglione.

Ancora un dimensionamento scolastico: questa volta però la proposta per la nuova costellazione di presidenze e istituti satelliti è stata approvata dalla Provincia di Viterbo e ratificata dalla Regione Lazio. Non accolta da via della Pisana la proposta per il nuovo corso di Biotecnologie sanitarie per l'istituto omnicomprensivo Da Vinci di Acquapendente per carenza di iscritti: sarebbero stati solo 9 per il primo anno e 9 per il secondo, secondo quanto comunicano dagli uffici regionali.

Dunque il nuovo dimensionamento scolastico per l'anno scolastico 2026/27 vedrà alcune novità che interesseranno le titolarità di gestione delle scuole, gli indirizzi di offerta formativa e la dislocazione degli uffici di segreteria e presidenza. Per quanto riguarda il dimensionamento degli istituti soppressi nell'anno scolastico in corso ancora nula di fatto: la Regione li ha accorpati, il TAR del Lazio e il Consiglio di Stato li hanno riabilitati, ma ancora nulla si sa sul reintegro effettivo di personale e dirigente scolastica per settembre prossimo, anche se tra pochi mesi inizieranno le procedure per le iscrizioni degli alunni.