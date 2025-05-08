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Diga nella media valle del Paglia, il no dei primi cittadini
Per i sindaci si tratta di: 'Un'opera fortemente impattante'. Sì a interventi adeguati e sostenibili
08/05/2025 - 12:12

 

ACQUAPENDENTE - I Comuni di Acquapendente e Proceno nel Lazio e di Allerona, Castel Viscardo e Orvieto in Umbria sono favorevoli a interventi di riqualificazione fluviale e messa in sicurezza idraulica del fiume Paglia che siano adeguati, sostenibili ed efficaci, mentre esprimono la propria contrarietà all'ipotesi di costruzione di una diga - prospettata dal Documento di fattibilità delle alternative progettuali (Dfap) dell'Autorità di bacino per l'Appennino Centrale (Aubac) - in quanto struttura fortemente impattante sul territorio della Media valle del Paglia.

La nuova diga andrebbe infatti a inserirsi in una zona ad alto tasso di biodiversità, compromettendo i delicati equilibri ambientali e la vita delle comunità della valle. A ciò si aggiunge l'elevato rischio idrogeologico che un invaso di 30 milioni di metri cubi d'acqua potrebbe aggravare. I sindaci chiedono inoltre che le opere a cui sono favorevoli - tra cui la regimazione delle acque tramite vasche di espansione laterali e gli altri interventi finalizzati a evitare le dannose conseguenze di alluvioni e siccità - possano essere estese anche nel tratto più a monte in Toscana.

Esiste già un Contratto di fiume stipulato a febbraio 2022 tra tutti i comuni coinvolti e la Regione Lazio, ma che non risulta sia stato tenuto in considerazione negli studi e nei progetti effettuati dall'Autorità di bacino.

I Comuni interessati, infine, mettono in evidenza la scarsa attenzione nei confronti di cittadini e associazioni per quanto riguarda trasparenza e partecipazione, sia nella progettazione preliminare sia nelle fasi preparatorie al dibattito pubblico previsto per legge. In particolare, i sindaci esprimono dubbi circa l'opportunità di concentrare illustrazione e discussione di un progetto particolarmente complesso in un'unica seduta per ciascun comune. Gli incontri inizieranno il 20 maggio a Orvieto, quindi proseguiranno il 21 ad Allerona e il 26 ad Acquapendente.

 

Alessandra Terrosi - Sindaca di Acquapendente

Luca Cupello - Sindaco di Allerona

Daniele Longaroni - Sindaco di Castel Viscardo

Roberta Tardani - Sindaco di Orvieto

Roberto Pinzi - Sindaco di Proceno




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