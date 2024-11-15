Diabete, dalla prevenzione alla presa in carico

Se ne parla domani al centro culturale di Valle Faul a Viterbo

15/11/2024 - 17:36



VITERBO - Domani, sabato 16 novembre, presso il centro culturale di Valle Faul a Viterbo, si l’incontro formativo “Diabete, dalla prevenzione alla presa in carico”.

L’iniziativa è organizzata dalla Asl di Viterbo, in collaborazione con FederDiabete Lazio e con l’associazione Ordine di Malta, Italia.

Il panel degli interventi prevede la partecipazione, per la Asl di Viterbo: della responsabile dell’unità operativa di Diabetologia, Claudia Arnaldi, del direttore dell’unità operativa Centro Diabetologico, Paolo Fiorentini, dell’infermiera Cinzia Fiorillo, del medico diabetologo, Paolo Sarnelli e del nutrizionista, Davide Tosini. Inoltre, interverranno il consulente responsabile sanitario del Centro diabetologico Acismom, Michela Dainelli, il segretario Fimmg, Michele Fiore, e la presidente regionale del Coordinamento Lazio delle associazioni persone con diabete, Lina Delle Monache.

“Il diabete – commenta il responsabile scientifico dell’incontro e direttore dell’unità operativa Cure primarie della Asl viterbese, Giuseppe Cimarello – rappresenta una patologia cronica ad alto impatto, sia sulla medicina generale che su quella specialistica. Aspetti fondamentali sono l’adozione di stili di vita adeguati per la prevenzione, la diagnosi precoce e la gestione terapeutica che vedano al centro il paziente. Le competenze acquisite in questi ambiti consentono di seguire adeguatamente il cittadino assistito. In particolare, la gestione integrata con la medicina generale, attraverso un percorso diagnostico e terapeutico condiviso, permette di raggiungere l’obiettivo di cura rivolto a un numero sempre maggiore di persone”.