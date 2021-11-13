Ddl Zan: manifestazione a Viterbo

Alcune decine di persone hanno contestato contro la bocciatura in Senato

13/11/2021 - 18:57



VITERBO - Manifestazione anche a Viterbo oggi pomeriggio per protestare contro la bocciatura del Ddl Zan in Senato. Questo pomeriggio decine di persone si sono ritrovate in via della Fortezza dove hanno esposto le loro bandiere. Tra i manifestanti Pd, Cobas, Arcigay, Unipride, Comitato di lotta Viterbo.

''Non basta affossare una legge per affossare le voci di chi la sostiene, di chi ha visto in questa il riscatto di una minoranza non ancora tutelata, di chi ci ha creduto fin dalle prime proposte e di chi tutt'oggi non smette di pretenderla - sostiene il comitato candidatura Lazio Pride che ha organizzato la manifestazione - L'affossamento del Ddl Zan, infatti, non risolverà quei casi di discriminazione e aggressione che spesso si verificano nei confronti di tutte le minoranze tutelate dalla legge, e non basterà tentare di sabotare la discussione su queste situazioni per far sì che spariscano.

Abbiamo bisogno di soluzioni, di maggiori tutele, di educazione e di dialogo, non di ostruzionismo, generalizzazione, chiusura mentale e disinteresse. Abbiamo bisogno di una legge che riconosca le violenze basate su omobitransfobia, sessismo e abilismo come situazioni diverse dagli altri generi di violenza, con origini diverse e soluzioni diverse. Abbiamo bisogno di una legge che dia voce a chi spesso non viene ascoltato. Abbiamo bisogno del Ddl Zan''.

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