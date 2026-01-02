Dazi Usa, Battistoni: 'Bene riduzione dazi su pasta italiana'

Lo dichiara Francesco Battistoni, Segretario di Presidenza della Camera

02/01/2026 - 13:22



VITERBO - 'Bene la riduzione dei dazi antidumping statunitensi sulla pasta italiana. Una decisione che tutela una delle nostre eccellenze più riconosciute e l'export di un comparto strategico per l'economia nazionale, messo a rischio nei mesi scorsi da misure penalizzanti'. Lo dichiara l'on. Francesco Battistoni, Segretario di Presidenza della Camera.

'Il ricalcolo delle aliquote deciso dal Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti dimostra come il dialogo e il confronto tra partner possano tradursi in risultati concreti per le imprese, i lavoratori e le filiere agroalimentari italiane', prosegue Battistoni.

'Un risultato ottenuto grazie all'azione del Governo e al lavoro del Ministro degli Esteri Antonio Tajani e della Farnesina, che hanno seguito il dossier sin dall'inizio con l'obiettivo di difendere il nostro Made in Italy e promuovere, attraverso il dialogo con gli Stati Uniti, soluzioni equilibrate e condivise', conclude Battistoni.