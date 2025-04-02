Daniele Sabatini: 'Congratulazioni a Elisa Durantini per la riconferma a segretaria generale della Cisl Viterbo'

Le parole del capogruppo di Fratelli d'Italia alla Regione

02/04/2025 - 16:34



VITERBO - 'Congratulazioni e auguri di buon lavoro ad Elisa Durantini che è stata riconfermata nel corso del XX Congresso provinciale, nel ruolo di segretaria generale della Cisl Viterbo. Un risultato che premia l'impegno, il lavoro e i risultati fin qui ottenuti e che vede il sindacato sempre più protagonista attivo delle strategie di sviluppo del nostro territorio. Ad Elisa Durantini e alla CISL provinciale confermiamo la massima disponibilità al confronto nel reciproco rispetto dei ruoli, riconoscendo l' importante contributo puntualmente offerto in questi anni dall'organizzazione a livello locale e regionale nella definizione delle più efficaci politiche economiche e sociali, con un'attenzione costante ai bisogni delle famiglie, delle imprese, delle fasce deboli della popolazione e di tutto il mondo del lavoro'.

Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Regione Lazio Daniele Sabatini