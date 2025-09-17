Daniele Sabatini: 'Approvato il nuovo piano regionale dei porti con Montalto e Tarquinia'

Il piano dei porti di interesse economico regionale è pronto a partire

17/09/2025 - 17:52



VITERBO – Il piano dei porti di interesse economico regionale è pronto a partire. La dichiarazione del capogruppo di Fratelli d'Italia alla Regione Lazio Daniele Sabatini:

'Dal Consiglio regionale via libera al Piano dei porti di interesse economico regionale, strumento di pianificazione essenziale a favorire lo sviluppo delle nostre coste. Il Piano prevede la nascita di nuovi sette approdi per la nautica da diporto nei comuni di Montalto di Castro, Tarquinia, Ladispoli, Latina, Terracina, Formia e Ponza con l'obiettivo di incrementare le opportunità offerte dall'economia del mare, attraverso una programmazione organica e strategica capace di integrare crescita economica e tutela ambientale. Ringraziamo la Giunta Rocca e l'assessore competente Pasquale Ciacciarelli per questo ambizioso strumento che va a colmare anni di mancata programmazione e che riserva attenzione e sostegno ad un comparto come quello marittimo che non è stato a nostro giudizio adeguatamente valorizzato. Il Piano va a soddisfare necessità economiche, sociali e ambientali, favorendo lo sviluppo di attività e servizi legati al turismo nautico e alla pesca, senza ulteriore consumo di suolo ma anzi recuperando e riqualificando il patrimonio costiero già esistente e integrando portualità e mobilità. Come rappresentante della Tuscia sono soprattutto orgoglioso per l'inserimento dei Comuni di Montato di Castro e Tarquinia dimostrando chiaramente come da parte della nostra amministrazione regionale è concreta la volontà di sostenere le potenzialità dei nostri territori incentivando crescita e competitività Un ringraziamento anche al presidente della Commissione Sviluppo economico Enrico Tiero che si è speso molto per questo risultato e che sta portando avanti proposte qualificanti'.