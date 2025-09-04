Dall'assessore Palazzo vicinanza a Viterbo e 'al lavoro straordinario delle Forze dell'Ordine'

'Nessuno potrà mai minacciare la forza di una comunità unita attorno alle proprie radici'

04/09/2025 - 16:23

di Fabio Tornatore

di Fabio Tornatore

VITERBO - Sull'attentato sventato ieri sera a Viterbo, poco prima del trasporto della Macchina di Santa Rosa, interviene l'assessore regionale al turismo, all'ambiente e allo sport Elena Palazzo, che esprime vicinanza alla Città dei Papi e alle Forze dell'Ordine per il loro lavoro straordinario: 'Attacco sventato alla Macchina di Santa Rosa, grazie a chi difende le nostre tradizioni e la sicurezza dei cittadini', commenta così l’operazione che ha impedito un grave attentato alla storica festa viterbese.

'La notizia dello sventato attacco terroristico alla Macchina di Santa Rosa ci scuote profondamente' dichiara l'assessore regionale 'ma ci ricorda allo stesso tempo quanto sia importante il lavoro straordinario delle Forze dell’Ordine a cui va il nostro sentito ringraziamento per il tempestivo intervento che ha evitato il peggio. La Macchina di Santa Rosa è il simbolo religioso identitario che rappresenta la città di Viterbo ma è anche un patrimonio immateriale dell’UNESCO, conosciuto e ammirato in tutto il mondo. La festa rievocativa che si svolge ogni anno attira migliaia di visitatori, contribuendo a rafforzare l’immagine turistica e culturale del Lazio'.

'Nessuno potrà mai minacciare la forza di una comunità unita attorno alle proprie radici. Come Regione Lazio' conclude l'assessore al turismpo Elena Palazzo 'saremo sempre al fianco dei cittadini e delle istituzioni locali per sostenere, promuovere e proteggere il valore universale delle nostre tradizioni, che rappresentano il cuore pulsante della nostra identità e del nostro turismo'.