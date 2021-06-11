Dalla Tuscia la storia del successo imprenditoriale di Celma Marketing

La Tuscia terra ricca di prodotti enogastronomici ottimi

11/06/2021 - 16:21



VITERBO - “Amo l’Italia ed in particolare Gallese e la Tuscia e sono stata felice di fare partire, nel 2009, la mia attività di commercio internazionale proprio da qui”. A parlare è Sintija Celma, ragazza lettone titolare della Celma Marketing che, dal 2009, risiede a Gallese nella Tuscia e, proprio da qui, ha voluto lanciare il suo talento imprenditoriale prima commercializzando da e per i Paesi Baltici, quindi in tutto il mondo vini pregiati e altri prodotti alimentari.

Nel corso della 23° e penultima puntata di Luce Nuova sui fatti si è parlato della storia della Celma Marketing e mostrato video ad alta risoluzione prima di Riga, capitale della Lettonia e, quindi, di Gallese. In quest’ultimo caso le immagini sono state altamente spettacolari essendo state girate con un drone.

“La Tuscia – ha continuato SintijaCelma – è una terra ricca di prodotti enogastronomici ottimi e, il legame con i Paesi Baltici di Gallese è stato ufficializzato mediante il gemellaggio con la Lituania. Amo da sempre il commercio e ho voluto portarlo da Gallese in Lettonia e, partecipando a Fiere specializzate nel Food & beverage, in tutto il mondo”.

Nel corso della trasmissione sono stati fatti conoscere solo alcuni dei brand che tratta Celma Marketing: il vino pregiato Zhanto, di origine austriaca, e il sidro Kiss.

Ne è nata una puntata diversa dalle solite, in cui la territorialità della Tuscia e del Lazio, con le sue virtù, si è unita alla bellezza ed alla storia della Lettonia e, mediante il lavoro di Sintija, si è estesa a tutto il mondo.

Hanno condotto la puntata Gaetano Alaimo ed Arianna Cigni coadiuvati da Sara Tortora.

Ora l’appuntamento che chiude la prima stagione televisiva di “Luce Nuova sui fatti” è per il 17 giugno prossimo, con la 24° puntata. Ci saranno tantissime sorprese tra vip che hanno voluto portare il proprio saluto a Gaetano Alaimo ed Arianna Cigni e tanti ospiti…state con noi!

“Luce Nuova sui fatti” va in onda ogni giovedì alle 21 in direttasu Tele Lazio Nord (canale 629 Dtt, ora visibile da tutto il Lazio), sulle pagine facebook di NewTuscia.it, Luce Nuova sui fatti di NewTuscia.it-TLN, Viterbonews24.it, Tusciatimes, Lafune,Lacittanews e sul circuito TLN.

Per informazionie partecipare:340/9409572 - lucenuovasuifattitln@libero.it.