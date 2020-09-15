''Dalla Regione ulteriori 24,5 milioni per gli asili nido pubblici e convenzionati''

Ad annunciarlo il presidente Zingaretti e l'assessore Troncarelli

15/09/2020 - 15:45



VITERBO - ''Con un investimento di 24,5 milioni di euro, aggiungiamo un tassello importante al percorso di ripartenza, a favore degli asili nido pubblici e privati. Grazie a questi fondi sarà possibile avere un sostegno alle spese di gestione, alla riqualificazione degli edifici di proprietà pubblica e alla formazione dei lavoratori. Sappiamo quanto sia cruciale investire sulla scuola che in questo momento sta tornando a fare parte della quotidianità delle famiglie e lo scopo degli interventi è ampliare e sostenere la rete dei servizi per bambine e bambini nella fascia di età compresa tra zero e sei anni ed evitare in ogni modo che i costi possano gravare sulle famiglie''. A dichiararlo il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.

La Regione Lazio assegna 24,5 milioni di euro agli asili nido pubblici e privati convenzionati. I fondi, derivanti dal Miur, sono stati ripartiti in quattro obiettivi: 10 milioni ai Comuni per il sostegno alle spese di gestione degli asili nido pubblici e privati convenzionati per l'anno 2019/2020, in aggiunta alle somme riconosciute dalla programmazione regionale (pari a 10,5 milioni); altri 10 milioni per l'anno 2020/2021; 2,5 milioni per lo scorrimento della graduatoria relativa alla riqualificazione degli edifici di proprietà pubblica destinati ai servizi di scuola dell'infanzia e asili nido; e infine, oltre 2 milioni sono riservati al potenziamento e alla qualificazione del personale educativo e docente. Quest'ultima azione riguarda la formazione continua e la promozione dei coordinamenti pedagogici territoriali.

''La Regione Lazio – spiega l'assessore alle Politiche Sociali, Alessandra Troncarelli – conferma l'impegno in favore dei servizi educativi per i più piccoli. Tra gli ultimi provvedimenti adottati, ricordo il bando rivolto ai Comuni per l'erogazione di contributi volti alla riduzione delle rette a carico delle famiglie per l'anno educativo 2020/2021 con uno stanziamento di 6,2 milioni di euro. E, ancora, l'avviso pubblico per riqualificare edifici scolastici di proprietà pubblica, già esistenti e sottoutilizzati, al fine di farne 'Poli per l'Infanzia', promuovendo progetti di continuità pedagogica per la fascia 0/6 anni. A questa iniziativa sono destinati 975mila euro. Abbiamo dato il via libera, inoltre, allo scorrimento della graduatoria per la riqualificazione degli edifici di proprietà pubblica destinati ai servizi di scuola dell'infanzia e asilo nido, con un investimento di 7,2 milioni. Con questi ulteriori fondi – conclude Troncarelli - si rafforza il nostro impegno in favore delle famiglie e delle amministrazioni locali''.