Dalla Regione fondi per imprese, lavoratori e famiglie

Peparello: ''Considerevoli aiuti per affrontare la crisi''

04/04/2020 - 11:23



VITERBO - “Dalla Regione Lazio arriva un apporto consistente a favore delle imprese in un momento di grave difficoltà per tutti. Per il Viterbese si tratta di un considerevole aiuto quantomeno per affrontare la crisi al momento della ripresa delle attività”. Lo afferma Vincenzo Peparello, presidente della Confesercenti di Viterbo e membro della presidenza regionale, che conferma la validità della decisione della giunta regionale del Lazio.

Le misure varate per persone, lavoro e aziende hanno come unico filo conduttore quello di far fronte nell’immediato ad affrontare questa situazione di lockdown totale e poi azioni per favorire il rilancio quando questa situazione sara’ superata, come affermato da Daniele Leodori, vicepresidente della Regione Lazio.

Si tratta della struttura di ‘Regione Vicina’, il pacchetto da 230 milioni di euro di misure messo in piedi dalla Regione Lazio destinato a una molteplicità degli interventi: dal buono spesa (21 milioni), al buono affitti per persone e aziende (43 milioni), al cosiddetto ‘Pronto Cassa’ (100 milioni di euro per prestiti di 10mila euro a tasso zero per imprese e partite IVA, 200 milioni di finanziamenti sempre per imprese e partite IVA grazie alla sezione speciale Lazio del Fondo centrale di Garanzia, e altri 200 milioni per prestiti a tasso agevolato da 10 mila euro in su per le imprese dalla Bei e istituto di credito regionali), 10 milioni di liquidità a imprese e lavoratori dei 195 cantieri della ricostruzione post sisma. E ancora: 5 milioni al settore florovivaistico, altrettanti per sostenere la produzione di latte bovino e bufalino, 100mila voucher taxi da 10 euro per medici, infermieri e operatori sanità che devono andare a lavoro, soldi per Smart working e istruzione a distanza. Le azioni sono state presentate in una conferenza stampa dal presidente della Regione, Nicola Zingaretti, dal suo vice, Daniele Leodori, e dall’assessore regionale al Bilancio, Alessandra Sartore.

“E’ un pacchetto di assoluto rilievo- ha detto Zingaretti- perché molto significativo e concreto. Parliamo di 230 milioni di euro di risorse regionali che attiveranno sulla parte finanziaria circa 500 milioni euro per il credito al sistema imprenditoriale, a queste si aggiungeranno le scelte che sta facendo il governo e saranno adottate nelle prossime ore. Particolarmente importanti le misure sulle imprese che sono già in essere e il fondo affitti regionale, che e’ una scelta di campo molto significativa e ci auguriamo porti nelle famiglie più serenità e quella percezione di una Regione vicina alle persone non solo per la parte sanitaria ma anche per la condizione di vita materiale”.

“Adesso - conclude Peparello - siamo in attesa della pubblicazione ufficiale dei vari provvedimenti e relative procedure e modalità di accesso agli interventi. Ma bisogna fare presto evitando passaggi burocratici incerti e lunghi. Le imprese, i lavoratori e le famiglie chiuse a casa, causa gioco forza, dalle prossime settimane non saranno in grado di far fronte a costi di gestione e impegni già assunti con fornitori, enti pubblici e privati”.