Dalla Campania a Montefiascone per vendere cocaina

Erano trenta gli acquirenti abituali dei quattro spacciatori arrestati ai carabinieri

28/01/2022 - 07:02



MONTEFIASCONE - Un'azione di monitoraggio lunga e intensa quella che, i carabinieri, hanno effettuato sul locale di Montefiascone preso in gestione, circa un anno fa, da quattro persone: una del posto e tre originari della Campania. Dall'apertura del locale, nell'immediato, si è formata una vasta clientela intorno all'attività, molta proveniente dai paesi limitrofi e quasi tutta già nota alle forze dell'ordine. E' stato proprio questo a insospettire i militari che hanno deciso di intervenire dopo l'indagine che ha portato alla scoperta di un ampio spaccio di droga.

Da gennaio a settembre sono ben 33 i capi d'accusa contestati ai 4 soggetti: il più anziano degli accusati ha dei precedenti per gravi reati facendo parte di un’organizzazione camorristica. La cocaina venduta dai quattro spacciatori finiva spesso nelle mani di ragazzi molto giovani, ma nello specifico sono stati identificati 29 soggetti, che hanno acquistato abitualmente cocaina per uso personale. I Carabinieri di Montefiascone in più circostanze hanno fermato degli acquirenti, trovati in possesso della cocaina appena acquistata, nonché tratto in arresto gli spacciatori in flagranza di reato.

La droga non era venduta solamente nel locale, ma anche a domicilio. I quattro indagati reperivano la sostanza stupefacente in varie zone: nei quartieri di San Basilio e Boccea/Centocelle, a Caivano, e a San Felice a Cancello.