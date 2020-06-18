Da Tarquinia a Fregene con la staffetta tricolore, Monti: ''Sono emozionato''

18/06/2020 - 11:01



TARQUINIA – ''Sono davvero emozionato''. E’ iniziato il conto alla rovescia per la staffetta tricolore di Obiettivo3 che vedrà Tiziano Monti impegnato sabato 20 giugno in transito nella città etrusca.

La suggestiva iniziativa, curata dal team di Alex Zanardi, ha preso il via da Luino (ai confini con la Svizzera) lo scorso 12 giugno e si concluderà in Puglia a Santa Maria di Leuca, transitando nella Tuscia, abbracciando simbolicamente tutta la penisola.

''Sono davvero emozionato – dice Tiziano Monti -. Dalle immagini che ho visto ma soprattutto dai commenti dei miei compagni di staffetta mi sto rendendo conto di quante belle emozioni questo straordinario progetto fa nascere, sia negli atleti sia in chi partecipa da fuori''.

Emozione doppia anche perché il percorso farà tappa proprio a Tarquinia fino a Fregene con uno scalo a Civitavecchia per un totale di 75 chilometri.

''Partire dal centro storico, il cuore del mio paese è sicuramente motivo di orgoglio – aggiunge Tiziano -. Il messaggio di speranza e di rinascita che spero possa arrivare da questo viaggio sarà più forte se saremo in tanti a partecipare, ovviamente nel rispetto delle regole attuali ma ancor di più nel rispetto di coloro che purtroppo, pur lottando, hanno perso la loro battaglia. Questo evento va onorato al massimo anche per loro. Io ci sarò. E spero anche voi''.

Oltre alla staffetta di Obiettivo3 proveniente dalla Toscana saranno presenti a sostegno della manifestazione i rappresentanti del Comune di Tarquinia, di SuperAbile Viterbo, più altre associazioni e cittadini vogliosi non solo di salutare alla partenza Tiziano Monti in questa bellissima festa, con appuntamento tra l’altro proprio davanti al Museo Etrusco ma soprattutto di condividere con lui tutto il percorso stradale.