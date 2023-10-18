Cresce il numero di incidenti stradali. Lazio la peggiore per decessi

787 sinistri nella provincia, 330 nel capoluogo viterbese

18/10/2023 - 07:26

di Fabio Tornatore

Sono stati 787 gli incidenti stradali nella provincia di Viterbo durante il corso dell'anno 2022, dei quali quasi la metà, 330, si sono verificati nel comune di Viterbo. Sono stati pubblicati infatti i dati Istat aggiornati relativi ai sinistri del 2022: 16 morti, 1171 feriti. Un bilancio drammatico a cui dover porre un freno, ma le stime per il 2023 non sono ottimistiche secondo Mauro Vinciotti, comandante della Polizia Municipale di Viterbo: 'i sinistri nell'anno in corso sono più alti, aumentano di anno in anno'.

Secondo i dati forniti dall'Istituto di Statistica Italiano ben 426 sinistri sono avvenuti su strade urbane, cioè all'inteerno dei territori cittadini, tra case, bar e supermercati quindi, gente che cammina e bambini che corrono, con 6 decessi e 579 feriti; 192 su strade provinciali, con 5 morti e 310 feriti; 118 su strade statali, con due deceduti e 205 persone lese. Freddi numeri, che celano storie di famiglie distrutte, dolori familiari e sicuramente disagi e spese a non finire.

'Per far fronte a questi numeri sono stai potenziati tutti i servizi di controllo' spiega Mauro Vinciotti 'è stata posta l'attenzione su tutta la segnaletica, gli attraversamenti pedonali, con nuove insstallazioni. La campagna di attenzione è stata indirizzata ai controlli sul traffico, e sicuramente agli illeciti sull'uso del cellulare, guida di un veicolo con revisione scaduta, o senza assicurazione'.

Sarebbero 130 i sinistri su strade urbane avvenuti agli incroci, e 31 su extraurbana, mentre sono stati 193 su rettilineo all'interno di centri abitai e 196 su strade dritte extraurbane; 45 in curve urbane e 98 nelle strade fuori il centro abitato. Più della metà degli incidenti è avvenuto tra due autoveicoli, 445, mentre 268 è il numero dei sinistri in cui è stato coinvolto un solo autoveicolo.

Il tasso di incidenza degli incidenti stradali per la provincia di Viterbo per 100 mila abitanti è di 255,4, mentre i morti per 100 mila abitanti è di 5,2 e, per i feriti, 380,1.

Gli incidenti totali nel Lazio sono stati 20275, con 339 decessi e 26802 feriti. Prendendo in considerazione le vittime della strada in valore assoluto, 3159 per il totale nazionale del 2022, l'incremento più alto l'ha avuto Roma, con un +33, e Latina, con +18, province che fanno del Lazio la regione italiana con il più alto numero di morti rispetto al 2019 (+44).