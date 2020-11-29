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Covid, Vignanello piange la morte di Tullio Stefanucci
Presidente del consiglio comunale, ricoprì anche la carica di sindaco. Grattarola: ''Un uomo delle istituzioni''
29/11/2020 - 19:32

Riceviamo e pubblichiamo*.

VIGNANELLO - Questa mattina si è spento all’ospedale Belcolle intorno alle ore 3,30 del mattino il consigliere Tullio Stefanucci. La pandemia a Vignanello fa così la sua prima vittima. La brutta notizia ha lasciato attonita l’intera comunità e tutto il Consiglio comunale di cui lui è stimato presidente e lo è per merito e per onorato impegno. Tutta la cittadinanza conosce Tullio come una persona, onesta, socievole, attenta ai bisogni della gente, disponibile e sempre pronta all’ascolto. Non è un caso che sia in politica da oltre quarant’anni.

Classe 1946, iniziò a fare politica attiva nel 1975 militando nelle file del Partito socialista italiano; amava definirsi un uomo di sinistra e progressista. Nella vita amministrativa entrò nel 1981 e successivamente dal 1988 al 1990 ricoprì anche la carica di sindaco. Amava Vignanello e non c’era battaglia che non valesse la pena combattere per il suo paese.

Con l’Amministrazione che guido questo è il terzo mandato amministrativo e per me non se ne va solo un consigliere ma anche un amico, una spalla, un pilastro che con la sua esperienza e la sua memoria storica è stato un punto di riferimento per tutti noi. Tullio era un uomo delle istituzioni, aveva un forte senso dello Stato e ci teneva particolarmente ad incontrare i giovani del paese per parlare di politica, storia amministrativa e di diritti e doveri; sovraintendeva personalmente ai lavori per la preparazione delle elezioni del Consiglio comunale dei giovani. Tullio dialogava con tutte le generazioni perché sapeva ascoltare e aveva un legame particolare con i suoi amici che sono la sua seconda famiglia.

Ci giungono anche le condoglianze dalla cittadinanza di Birgu dove diceva di voler passare i prossimi anni, visto il legame che era riuscito a creare con gli amici maltesi con cui siamo gemellati. Tutto questo a riprova di quanto già manchi a tutti quelli che lo hanno conosciuto e nella sede del locale Partito laburista era già praticamente di casa. Riposa in pace amico mio e le parole non saranno mai abbastanza per ringraziarti della tua fiducia, del tuo supporto e della tua vicinanza in questi anni.

Domani alle ore 11.55 sarà osservato un minuto di silenzio da parte del Consiglio comunale e del personale in servizio. Si ricorda allacvittadinanza che il numero di presenze in chiesa è limitato per le restrizioni Covid, e che in ogni caso è saggio e prudente evitare qualsiasi forma di assembramento. Per questo motivo sarà allestitanella Chiesa collegiata la camera ardente, a partire dalle ore 12,00 fino alle ore 14,00, per chi volesse dare un ultimo saluto a Tullio; ricordo a tutti che si entra uno alla volta, rispettando i distanziamenti e con la mascherina. I funerali si celebreranno alle ore 15,00 e per chi non riuscisse ad entrare è stato istituito il divieto di sosta su tutta la piazza per recuperare il massimo spazio possibile all’esterno.

Il *sindaco Federico Grattarola


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