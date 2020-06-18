Covid, salgono a 429 i guariti

Un nuovo negativizzato a Celleno. Tutte le info per la cittadinanza a seguito delle disposizioni regionali

18/06/2020 - 13:34



VITERBO - Nessun caso accertato di positività al COVID-19 è stato comunicato, entro le ore 11, dalla sezione di Genetica molecolare di Belcolle al Team operativo Coronavirus della Asl di Viterbo.

In totale, alle ore 11 di questa mattina, i casi di positività al COVID-19, residenti o domiciliati nella Tuscia, restano a 463 di cui 24 sono i casi accertati in strutture extra Asl.

Oggi è stata comunicata ai soggetti istituzionalmente competenti la guarigione dal COVID-19 di 1 paziente, avendo ricevuto la refertazione di negatività rispetto a due tamponi eseguiti consecutivamente a distanza di alcuni giorni.

I cittadini sono residenti, o domiciliati, nei seguenti comuni: 1 a Celleno.

È stata, inoltre notificata da strutture extra Asl la negativizzazione al COVID-19 di 2 cittadini residenti fuori provincia, ma la cui positività al virus era stata accertata dal laboratorio di Genetica molecolare di Belcolle.

Al momento, delle persone refertate positive al Coronavirus: 9 stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio. Sale a 429 il numero delle persone negativizzate, 25 sono le persone decedute, a cui occorre aggiungere il paziente residente nella Tuscia e deceduto in una struttura ospedaliera fuori provincia. Questo ultimo dato viene aggiornato oggi, con la comunicazione del decesso di una ospite già positiva di Villa Noemi, avvenuto nel mese di maggio all'interno della struttura e notificato in tempo reale nei flussi regionali, ma non ricompreso nei precedenti bollettini, in quanto in attesa dell'esito dell'approfondimento epidemiologico che si era reso necessario.

Dall'inizio dell'emergenza COVID, nella provincia di Viterbo sono stati effettuati 13887 tamponi, 60 nelle ultime 24 ore. Ad oggi 42 cittadini sono in isolamento domiciliare fiduciario, 3840 hanno invece concluso il periodo di isolamento.

Prosegue nella Tuscia l'indagine di sieroprevalenza avviata dalla Regione Lazio. Entro la giornata di ieri i laboratori analisi di Belcolle e di Civita Castellana hanno refertato 4255 test sierologici eseguiti sul personale delle forze dell'ordine e sugli operatori sanitari della Asl di Viterbo. Di questi, 72 hanno dato esito positivo, con un indice di prevalenza dell'1,66%. Dall'inizio dell'indagine, due sono i casi accertati di positività al COVID-19.

ALTRE NOTIZIE PER LA CITTADINANZA

Piani terapeutici, tutte le info

A seguito delle recenti disposizioni della Regione Lazio e dell'Agenzia italiana del Farmaco, la durata dei piani terapeutici, prorogati in questi mesi di emergenza COVID-19, non può superare il 30 giugno 2020.

Entro questo termine, i cittadini devono rivolgersi allo specialista per l'eventuale rinnovo.

Nel caso in cui il rinnovo non fosse possibile, la validità dei piani terapeutici può essere prorogata fino al 31 agosto 2020, attraverso la ricetta dematerializzata che il medico curante prescriverà per la prosecuzione della terapia farmacologica. Per quanto riguarda i farmaci che vengono distribuiti direttamente dalla Asl di Viterbo, nel caso non fosse possibile prorogare il piano terapeutico scaduto, lo specialista dovrà autorizzare via mail il servizio farmaceutico all'erogazione del farmaco.

Focus per i pazienti in trattamento con farmaci anticoagulanti

Con la ripresa delle attività ambulatoriali, i pazienti già seguiti presso il Centro di riferimento aziendale della terapia anticoagulante, Tao, saranno ricontattati telefonicamente per il rinnovo del piano terapeutico.

I nuovi pazienti dovranno contattare direttamente il Centro ai numeri telefonici 0761 1860209 o 342 9968653, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13, o inviare una mail all'indirizzo di posta elettronica centro.tao@asl.vt.it.