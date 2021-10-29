ANNO 16 n° 222
HOME SPORT SERVIZI FOTO VIDEO RUBRICHE NOTIZIE DAI COMUNI CONTATTI ARCHIVIO NEWSLETTER WWW.VITERBOPOST.IT
Cronaca Politica Spettacolo Cultura Economia Attualità Sind Appuntamenti Medicina Elezioni Scienza Segni
Covid, nel Lazio l'indice Rt sale a 1,01
L'assessore D'Amato: ''Aumento atteso. Urgente procedere con terza dose''
29/10/2021 - 07:04

VITERBO - Covid, sale l’indice Rt e boom di nuovi casi (+91) nel Lazio. A darne notizia ieri l’assessore alla Sanità Alessio d’Amato: ''Aumento atteso del valore Rt a 1.01 e lieve incremento dell'incidenza a 48.86 ogni 100 mila abitanti, rimangono buoni gli indicatori sulla capacità di tracciamento e rimangono sotto soglia gli indici di occupazione dei posti letto ordinari e di terapia intensiva. E' urgente procedere alla terza dose''.

A questo proposito, la Regione sta predisponendo l’invio di 1,2 milioni di sms per ricordare le modalità di somministrazione della terza dose a tutti gli assistiti che rientrano nei requisiti previsti a livello nazionale e che hanno eseguito la seconda somministrazione a distanza di 180 giorni.

Sempre per quanto riguarda la terza dose sono oltre 145 mila le dosi effettuate, superato il 20% nella fascia di popolazione over 80 anni.

Campagna vaccinale: oltre 8,7 milioni di dosi somministrate. Oltre il 91% della popolazione adulta e oltre 86% di over 12 che hanno concluso il percorso vaccinale.

Ieri nel Lazio su 11.638 tamponi molecolari e 21.056 tamponi antigenici per un totale di 32.694 tamponi, si sono registrati 594 nuovi casi (+91), 5 decessi, 357 ricoverati (-5), 47 terapie intensive e +350 guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 1,8%.




Foto gallery
Vedi foto


Facebook Twitter Rss
Il portale sul turismo
Note legali
Infosoft Viterbo