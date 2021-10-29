Covid, nel Lazio l'indice Rt sale a 1,01

L'assessore D'Amato: ''Aumento atteso. Urgente procedere con terza dose''

29/10/2021 - 07:04



VITERBO - Covid, sale l’indice Rt e boom di nuovi casi (+91) nel Lazio. A darne notizia ieri l’assessore alla Sanità Alessio d’Amato: ''Aumento atteso del valore Rt a 1.01 e lieve incremento dell'incidenza a 48.86 ogni 100 mila abitanti, rimangono buoni gli indicatori sulla capacità di tracciamento e rimangono sotto soglia gli indici di occupazione dei posti letto ordinari e di terapia intensiva. E' urgente procedere alla terza dose''.

A questo proposito, la Regione sta predisponendo l’invio di 1,2 milioni di sms per ricordare le modalità di somministrazione della terza dose a tutti gli assistiti che rientrano nei requisiti previsti a livello nazionale e che hanno eseguito la seconda somministrazione a distanza di 180 giorni.

Sempre per quanto riguarda la terza dose sono oltre 145 mila le dosi effettuate, superato il 20% nella fascia di popolazione over 80 anni.

Campagna vaccinale: oltre 8,7 milioni di dosi somministrate. Oltre il 91% della popolazione adulta e oltre 86% di over 12 che hanno concluso il percorso vaccinale.

Ieri nel Lazio su 11.638 tamponi molecolari e 21.056 tamponi antigenici per un totale di 32.694 tamponi, si sono registrati 594 nuovi casi (+91), 5 decessi, 357 ricoverati (-5), 47 terapie intensive e +350 guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 1,8%.