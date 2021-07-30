Covid, D'Amato: ''Nel Lazio variante Delta all'80,8%''

''Aumenta incidenza, ma grazie a vaccino non assistiamo a criticità sulla rete ospedaliera''

30/07/2021 - 06:42



VITERBO - ''Nell’ultimo report del Seresmi-Spallanzani la variante Delta risulta in notevole incremento e rappresenta l’80,8% dei casi nella nostra regione''.

Lo sottolinea in una nota l’assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato. ''La variante Alfa è all’11,2 e la Gamma è all’8% - aggiunge -. Sono stati sequenziati tutti i tamponi positivi. L’età mediana dei casi è 24 anni. La circolazione sul territorio regionale mostra che la variante Delta è presente in tutte le Asl con una progressiva diffusione sull’intero il territorio. Il 92,7% dei casi è non vaccinato o vaccinato con una sola dose''. ''Si conferma l’importanza di vaccinarsi e completare il percorso vaccinale. In autunno questa sarà la pandemia dei non vaccinati'', evidenzia l'assessore.

Ieri nel Lazio (-1436) si sono registrano 780 nuovi casi positivi (+8), 1 decesso (-1), i ricoverati sono 273 (+11), le terapie intensive sono 39 (+3) i guariti sono 96. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 6,7% ''ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 2,7%. RT in aumento: valore 2. Incidenza in aumento a 69,96 per 100mila abitanti. Tassi di occupazione in Area medica e Terapia intensiva stabili, lontani dalle soglie di rischio. Buoni gli indicatori sulla capacità di tracciamento, ci aspettiamo dalla prossima settimana una riduzione del coefficiente RT. Si conferma che grazie alla vaccinazione, pur in presenza di un aumento dei valori di incidenza, non assistiamo a criticità sulla rete ospedaliera. Resta assolutamente prioritario vaccinarsi e completare il percorso di vaccinazione''.

Vaccini: superate 6,8 milioni di dosi somministrate. Il 67% della popolazione adulta ha ricevuto due dosi di vaccino, ''con questo trend è molto probabile raggiungere il 70% in doppia dose prima dell’8 agosto''.