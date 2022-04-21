Covid, D'Amato: ''I casi tornano a salire, mantenere alta l'attenzione''

L'assessore regionale alla Sanità: ''Importantissima la quarta dose per gli over 80''

21/04/2022 - 06:59



VITERBO - ''I casi tornano a salire, bisogna mantenere alta l’attenzione e rispettare i corretti comportamenti. importantissima la quarta dose per gli over 80''.

E’ quanto dichiarato ieri dall’assessore regionale alla Sanità Alessio d’Amato al termine della videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l'ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

Ecco i dati dell’ultimo bollettino regionale: Asl Roma, 2.041 nuovi casi e 2 decessi; Asl Roma 2, 1.585 nuovi casi e 1 decesso; Asl Roma 3, 1.300 nuovi casi e 1 decesso; Asl Roma 4, 529 nuovi casi e 1 decesso; Asl Roma 5, 961 nuovi casi e 2 decessi; Asl Roma 6, 1.049 nuovi casi e 2 decessi. Nelle province si sono registrati 3.216 nuovi casi. Nel dettaglio: alla Asl di Frosinone sono 874 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24 ore; alla Asl di Latina sono 1.421 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24 ore; alla Asl di Rieti sono 342 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24 ore; alla Asl di Viterbo sono 579 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24 ore.

La Regione Lazio ha comunicato che è stata ''superata quota 13 milioni e 420 mila vaccini complessivi, superate le 3,96 milioni di dosi booster effettuate, oltre l’82% di copertura con dosi booster della popolazione adulta. Nella fascia pediatrica 5-11 anni sono oltre 147 mila i bambini con prima dose''.

''Si ricorda – spiegano ancora la Regione Lazio - che la vaccinazione con 4 dose è rivolta a over 80 e over 60 che rientrino nelle categorie di fragilità individuate dal Ministero. Ricordiamo inoltre che chi è stato positivo dopo la terza dose (booster) è esentato dal nuovo richiamo''.